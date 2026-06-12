Alkohol-Automaten verboten – Betreiber schlagen zurück

Kein Personal, kein Alkohol – so lautet die Regel. Doch nicht alle akzeptieren sie widerspruchslos.

Das Alkoholverbot in unbemannten Automatenshops bleibt ein viel diskutiertes Thema. Die Regelung wurde mit dem Ziel eingeführt, den Jugendschutz zu stärken und den unkontrollierten Verkauf alkoholischer Getränke in Geschäften ohne Personal zu begrenzen.

Schutz oder Eingriff?

Die Meinungen dazu gehen weit auseinander: Während ein Teil der Bevölkerung das Verbot als wichtigen Schritt im Sinne des Jugendschutzes bewertet, sehen andere darin eine unverhältnismäßige Einschränkung. Die Auseinandersetzung verdeutlicht, wie schwer es ist, einen tragfähigen Kompromiss zwischen dem Schutz junger Menschen, der persönlichen Eigenverantwortung und den wirtschaftlichen Interessen der Betreiber zu finden.

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Jene, die das Verbot befürworten, betonen, dass Alkohol kein gewöhnliches Konsumgut sei und daher einer strengeren Kontrolle bedürfe. Besonders in unbemannten Verkaufsstellen sei es schwieriger, Missbrauch zu verhindern und die Einhaltung von Altersgrenzen zuverlässig sicherzustellen.

Kritik der Betreiber

Auf der anderen Seite verweisen Kritiker auf moderne Systeme zur Identitäts- und Altersprüfung, die bereits ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisteten.

Sie betrachten das Verbot als Eingriff in die unternehmerische Freiheit und warnen vor spürbaren Nachteilen sowohl für Betreiber als auch für Kundinnen und Kunden.