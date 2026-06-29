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Mordermittlung

25-Jähriger in WG erstochen – Täter weiter auf der Flucht

25-Jähriger in WG erstochen – Täter weiter auf der Flucht
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Ein junger Mann stirbt nach einer Messerattacke in seiner Innsbrucker WG – der Täter ist flüchtig, die Waffe verschwunden.

Ein Mann, der vergangenen Donnerstag in seiner Wohnung in Innsbruck Opfer einer Messerattacke geworden war, ist in der Klinik an seinen Verletzungen gestorben. Bei dem Getöteten handelte es sich um einen 25-jährigen Österreicher.

Auf die Tat aufmerksam gemacht hatte ein Mitbewohner des Mannes, der sich zum Tatzeitpunkt in einem anderen Zimmer der Wohngemeinschaft aufgehalten hatte. Er berichtete, zuvor „laute Geräusche gehört“ zu haben – das Geschehen habe sich innerhalb kürzester Zeit abgespielt. Als er nachsah, fand er den 25-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen vor. Der Angriff ereignete sich am Donnerstag gegen 16.00 Uhr in der Speckbacherstraße im Innsbrucker Stadtteil Wilten.

Ermittlungen stocken

LKA-Ermittler Philipp Rapold bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“. Zum aktuellen Stand der Mordermittlungen und der Fahndung nach dem unbekannten Täter lagen am Montag laut dem stellvertretenden Leiter des Landeskriminalamtes noch keine neuen Erkenntnisse vor.

Laufende Umfelderhebungen und Vernehmungen hätten bislang keinen entscheidenden Durchbruch gebracht.

Auch die mutmaßliche Tatwaffe – die Ermittler gehen von einem Messer aus – blieb weiterhin unauffindbar.

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KO KOSMO-Redaktion
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