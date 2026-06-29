Familienstreit eskaliert: Sohn greift Mutter mit Messer an

Ein Familienstreit in Enns eskaliert in der Nacht – mit einem Messer und einer verletzten Mutter. Der Sohn sitzt jetzt in Haft.

In der Nacht auf Sonntag kam es in Enns im Bezirk Linz-Land zu einem Vorfall häuslicher Gewalt: Ein 23-jähriger Kroate soll seine 46-jährige Mutter mit einem Messer in den Brustbereich gestochen und dabei verletzt haben. Vorausgegangen war laut Polizei ein Streit in der gemeinsamen Wohnung, bei dem beide Beteiligten offenbar erhebliche Mengen Alkohol konsumiert hatten.

Gegen 1.15 Uhr eskalierte die Auseinandersetzung, als der junge Mann zu einem Messer griff und auf seine Mutter einstach. Die Verletzungen erwiesen sich als oberflächlich; die Frau wurde zwar mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, konnte nach ambulanter Behandlung jedoch wieder nach Hause entlassen werden.

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Festnahme & Anklage

Noch vor dem Wohnhaus wurde der 23-Jährige unmittelbar nach der Tat von Polizeibeamten ohne Gegenwehr festgenommen. Gegenüber den Einsatzkräften räumte er den Angriff auf seine Mutter ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Garsten überstellt; das verwendete Messer stellten die Beamten sicher.

Hilfsangebote

Frauen, die von Gewalt betroffen sind, finden in Österreich Unterstützung bei der Frauen-Helpline unter 0800-222-555 sowie unter Frauenhelpline.at, beim Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) unter Aoef.at, beim Frauenhaus-Notruf unter 057722 und bei den Österreichischen Gewaltschutzzentren unter 0800/700-217 sowie unter Gewaltschutzzentrum.at. Im Notfall ist der Polizeinotruf 133 erreichbar.

In Oberösterreich steht zusätzlich das Autonome Frauenzentrum mit dem Frauennotruf OÖ unter 0732/602200 zur Verfügung. Männer in Krisen- oder Gewaltsituationen können sich an den Männernotruf unter 05-76-77 wenden. Die Krisenhilfe Oberösterreich ist rund um die Uhr unter 0732 2177 erreichbar.

Berichte über mögliche Suizide können bei Menschen in Krisensituationen die Lage verschlimmern – österreichweit stehen zahlreiche Beratungsstellen zur Verfügung. Die Telefonseelsorge ist jederzeit kostenlos unter 142 zu erreichen, Jugendliche und junge Erwachsene erhalten Hilfe bei Rat auf Draht unter der Nummer 147.