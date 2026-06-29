Rekordhitze in Wien: Freibäder erleben Besucheransturm

Wien schwitzt – und bricht dabei Rekorde. Die Hitzewelle treibt die Massen in die Freibäder wie zuletzt vor der Pandemie.

Die extreme Hitze im Osten Österreichs hat die Wiener Freibäder in regelrechte Magnete verwandelt. Allein am vergangenen Wochenende strömten 163.000 Menschen in die städtischen Bäder, wobei der Sonntag mit 88.300 Badegästen den stärksten Besuchertag seit der Pandemie markierte – so die Angaben der zuständigen MA 44. Seit dem Saisonstart am 2. Mai 2026 haben insgesamt knapp 850.000 Personen die Wiener Freibäder aufgesucht, was einem Zuwachs von 15 Prozent beziehungsweise rund 110.200 Gästen gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Verlängerte Öffnungszeiten

An Tagen mit derart extremen Temperaturen fungieren die Freibäder als wichtige Rückzugsorte für die Stadtbevölkerung. Das Gänsehäufel, Wiens größtes Freibad, verzeichnet dabei besonders regen Zulauf. Für Saisonkarteninhaber wurde dort eine eigene Fast Lane eingerichtet, die einen separaten Zugang ermöglicht.

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Das Strandbad Alte Donau reagierte auf die anhaltende Hitzeperiode mit einer Verlängerung seiner Öffnungszeiten bis 20.30 Uhr. Wer das offene Gewässer noch nicht sicher beherrscht, findet in den Hallenbädern noch freie Plätze in Sommerschwimmkursen.

Rekordnacht in Wien

Die meteorologischen Hintergründe der ungewöhnlichen Hitzesituation erklärt Geosphere Austria mit einem ausgedehnten Hochdruckgebiet sowie dem Zustrom subtropischer Warmluftmassen. An der Alten Donau wurde am Montagmorgen eine Wassertemperatur von 29 Grad gemessen, während die Neue Donau mit 23 Grad etwas kühler blieb.

Die Nacht von Sonntag auf Montag ging als heißeste Nacht in die österreichische Wettergeschichte ein: An der Jubiläumswarte in Wien-Währing sank die Temperatur nicht unter 27,3 Grad.

Am Sonntagnachmittag wurden in Wien erstmals 40 Grad erreicht.