Mindestens ein Todesopfer: Kampfjet stürzt bei Übung ab

Ein Feuerball am Nachthimmel, eine Explosion und ein Kampfjet der französischen Luftwaffe liegt in Trümmern.

In der Nacht auf Mittwoch ist nahe der nordostfranzösischen Stadt Nancy ein Kampfjet der französischen Luftwaffe abgestürzt. Mindestens ein Besatzungsmitglied kam dabei ums Leben, nach einem weiteren wird noch gesucht. Die Maschine vom Typ Mirage 2000D gehörte zum Luftwaffenstützpunkt 133 Nancy-Ochey und befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks auf einem Nachtübungsflug, wie der Stützpunktkommandant mitteilte.

Der Jet ging gegen 23 Uhr bei Rogéville nieder. Über die Absturzursache ist bislang nichts bekannt.

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Zeugen berichten Explosion

Wie Pascal Doyotte, der Bürgermeister von Rogéville, berichtete, hatten Zeugen angegeben, gegen 22.30 Uhr eine laute Explosion gehört und einen Feuerball gesehen zu haben. Diese Aussagen decken sich mit Berichten des regionalen Senders Ici Lorraine. Am Mittwoch bestätigte die französische Luftwaffe offiziell den Absturz sowie den Tod eines Besatzungsmitglieds.

Das Unglück ruft frühere Vorfälle mit demselben Flugzeugtyp in Erinnerung, darunter einen Absturz im Jänner 2019 im Jura, bei dem beide Insassen ums Leben kamen.

Mirage 2000D im Einsatz

Die Mirage 2000D ist ein zweisitziger Jagdbomber, der seit 1993 im Dienst der französischen Luftwaffe steht. Ursprünglich für den Einsatz gegen Bodenziele entwickelt, wurde dieser Flugzeugtyp in mehreren Konflikten eingesetzt, darunter im Kosovo, in Libyen und in Syrien.

Trotz seiner Leistungsfähigkeit im Kampfeinsatz war die Mirage 2000D in der Vergangenheit wiederholt in Unfälle verwickelt.