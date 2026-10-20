Sie folgte Tierspuren: Wanderin muss mit Seil gerettet werden

Glattes Schuhwerk, falsche Kleidung, verlorene Orientierung – am Hinteren Gosausee endete eine Wanderung im Großeinsatz der Bergrettung.

Am Hinteren Gosausee in Oberösterreich geriet eine 26-jährige Chinesin bei einer Wanderung in ernsthafte Schwierigkeiten und musste von der Bergrettung aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Der Vorfall ereignete sich am Montag, als die Frau mit ungeeignetem Schuhwerk – glatten Übergangsstiefeln – sowie gewöhnlicher Straßenkleidung unterwegs war und dabei die Wegmarkierungen aus den Augen verlor. Im Bereich der Hohen Holzmeisteralm geriet sie in schwer passierbares Gelände und folgte vereinzelten Tierspuren, anstatt den Rückweg anzutreten. Andere Wanderer, die ihre Hilferufe vernahmen, alarmierten daraufhin die Polizei.

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Heikle Rettungsaktion

Die Bergrettung Gosau sowie zwei Alpinpolizisten rückten umgehend aus. Obwohl Sicht- und Rufkontakt mit der Frau hergestellt werden konnte, gestaltete sich die Situation als heikel: Die Wanderin befand sich auf einem felsigen Bergrücken und konnte sich nicht aus eigener Kraft in Sicherheit bringen.

Die Einsatzkräfte wiesen sie an, jede Bewegung zu unterlassen, um einen Absturz zu verhindern.

Schließlich gelang es den Alpinpolizisten, zu ihr vorzudringen und sie zu sichern.