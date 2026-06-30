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Sachbeschädigung

23 Autos an zwei Bahnhöfen beschädigt – Frau festgenommen

23 Autos an zwei Bahnhöfen beschädigt – Frau festgenommen
(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Eingeschlagene Scheiben, zerstörte Automaten, zwei Bahnhöfe in Aufruhr – eine Verhaftung folgte auf dem Fuß.

Am Mittwoch, dem 24. Juni, wurden auf dem Bahnhofsgelände in Wilfleinsdorf im Bezirk Bruck an der Leitha insgesamt sieben Fahrzeuge mit eingeschlagenen Scheiben entdeckt. Darüber hinaus wurden der Bildschirm eines Ticketautomaten sowie eine Fensterscheibe des Wartehauses zerstört. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein.

Zweiter Tatort

Kurze Zeit später wurden der Polizei gleichartige Vorfälle vom Bahnhof Bruckneudorf im Burgenland gemeldet, wo 16 weitere Fahrzeuge auf dieselbe Weise beschädigt worden waren. Beamte aus Parndorf hielten daraufhin am Bahnhof Bruckneudorf eine 31-jährige, offenbar obdachlose Frau an.

Die Verdächtige wurde von Beamten aus Bruck an der Leitha vorläufig festgenommen und einvernommen, verweigerte jedoch jede Aussage.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde die 31-Jährige in die Justizanstalt eingeliefert.

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KO KOSMO-Redaktion
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