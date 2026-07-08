Nach großer Suchaktion: Vermisstes Mädchen (9) wieder gefunden

Zwei Tage lang war ein neunjähriges Mädchen in Wien verschwunden – jetzt gibt es Entwarnung.

Ein neunjähriges Mädchen, das seit Montag in Wien als vermisst galt, ist wieder aufgetaucht. Das Kind war nach einem Besuch im Einkaufszentrum Trillerpark in Wien-Floridsdorf nicht mehr auffindbar gewesen.

Mädchen wohlauf

Wie die Landespolizeidirektion Wien am Mittwoch bekannt gab, wurde die Neunjährige im Rahmen der laufenden Fahndungsmaßnahmen am Dienstagabend bei einem Verwandten in Wien angetroffen. Das Mädchen war weder verletzt noch in einem besorgniserregenden Zustand.

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Im Anschluss wurde es wieder der zuständigen Betreuungseinrichtung der Stadt Wien übergeben. Die am Dienstag eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung gilt damit als offiziell abgeschlossen und wurde von der Polizei zurückgezogen.

Das Kind war am Montag während eines Einkaufszentrumbesuchs auf die Toilette gegangen und danach nicht mehr zurückgekehrt.