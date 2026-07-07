Nach 0:2 Rückstand: Argentinien verhindert Blamage und steigt auf

Argentinien lag zweimal hinten – und Messi drehte das Spiel trotzdem. Ein Achtelfinale, das den Atem stocken lässt.

Elfmeter vergeben, Rückstand kassiert, Comeback gefeiert. Dieses Achtelfinale zwischen Argentinien und Ägypten hatte von der ersten bis zur letzten Minute alles, was großen Fußball ausmacht – und Lionel Messi mittendrin in jeder Szene.

Die Albiceleste übernahm erwartungsgemäß von Beginn an das Spielgeschehen, doch die ägyptische Defensive stand wie eine Mauer. Die Pharaonen zogen sich tief zurück, organisierten sich kompakt und warteten geduldig auf ihre Gelegenheit. Die kam früh und wurde eiskalt genutzt: Nach einer kurz abgespielten Ecke stieg Brahim höher als Martinez und köpfte wuchtig in die Maschen – 1:0 für Ägypten in der 15. Minute.

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Messis Elfmeter-Fluch

Der Treffer traf die Argentinier ins Mark. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Ein Foul an Tagliafico brachte den Elfmeter – und Messi schnappte sich den Ball. Was folgte, war ein Déjà-vu: Wie schon gegen Österreich parierte Torhüter Shobeir glänzend und hielt seinen Kasten sauber.

Der Fehlschuss in der 21. Minute entfachte jedoch den Sturmlauf der Südamerikaner erst richtig. Messi hämmerte einen Freistoß an den Pfosten (31.), Shobeir riss kurz vor der Pause auch noch einen Abschluss von Alvarez spektakulär aus dem Winkel (39.). Trotz erdrückender Überlegenheit blieb der Außenseiter standhaft – der Titelverteidiger ging erstmals in diesem Turnier mit einem Rückstand in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Grundmuster nichts. Argentinien drückte, Ägypten verteidigte und lauerte auf den Konter. Der kam in der 58. Minute: Hassan zündete rechts den Turbo, Salah legte clever quer und Ziko schob ein – 2:0. Doch der VAR griff ein, erkannte ein Foul von Attia an Lisandro Martinez und annullierte den Treffer.

Argentinien atmete auf – allerdings nur kurz. Denn die Ägypter ließen sich davon nicht beirren. Salah schleppte den Ball mit einem starken Solo über den halben Platz, setzte Hassan perfekt in Szene, dessen scharfe Hereingabe erneut Ziko fand. Diesmal gab es keine Einwände – 2:0 in der 67. Minute.

Wildes Comeback

Der amtierende Weltmeister stand mit dem Rücken zur Wand. Doch aufgeben kam für Scalonis Elf nicht infrage. In der 79. Minute fand eine mustergültige Hereingabe von Messi den aufgerückten Romero, dessen Kopfball Shobeir diesmal nicht mehr abwehren konnte – 1:2.

Nur vier Minuten später schlug der Superstar selbst zu: Eine Ablage von Montiel landete beim WM-Rekordtorschützen, der nicht lange zögerte und den Ball ins Netz jagte – 2:2 in der 84. Minute. Alvarez gewann die Kugel, schlug einen weiten Diagonalball auf Martinez, dessen butterweiche Flanke perfekt auf den Kopf von Messi fand, der nur noch einschieben musste – 3:2 in der 90.+2. Minute.