Nackte Randaliererin zerstört Handy des Busfahrers und verletzt Polizisten

Nürnberger Hauptbahnhof, Samstagnachmittag: Eine Frau sorgt unbekleidet für Chaos – und lässt dabei niemanden ungeschoren.

In Nürnberg hat eine 39-jährige Frau am Samstag mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Bekleidung eine Reihe von Straftaten begangen. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, beschädigte die Frau zunächst die Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeugs, dessen 42-jähriger Besitzer daraufhin versuchte, sie festzuhalten – woraufhin sie ihn schlug. Im weiteren Verlauf entriss sie einem Busfahrer sein Mobiltelefon und warf es zu Boden, wodurch ein Sachschaden von 250 Euro entstand. Einen weiteren unbeteiligten Passanten traf sie mit der Faust am Kopf.

Aggressive Festnahme

Als eine Polizeistreife am Einsatzort eintraf, zeigte sich die Frau weiterhin aggressiv. Bei der Festnahme verletzte sie zwei Beamte leicht, die dabei Schürf- und Kratzwunden erlitten. Zudem versuchte sie, einem der Polizisten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und brachten die Frau, die zwischenzeitlich in das Gebäude des Nürnberger Hauptbahnhofs gelaufen war, zu Boden.

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Ermittlungen eingeleitet

Nach der Festnahme wurde die Frau vom Rettungsdienst untersucht. Dabei stellten die Sanitäter mehrere Auffälligkeiten fest, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen sie ein – unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie des Widerstands beziehungsweise des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.