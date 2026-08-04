Wiener um fast 5.000 Euro gebracht: Schwere Vorwürfe gegen Lokal

Ein sehbehinderter Rentner, sein Bestattungsgeld – und ein Lokal, das offenbar mehr als nur Gäste abkassiert.

Ein 71-jähriger Mann mit Sehbehinderung soll in einem Balkan-Grillhaus in Wien-Brigittenau systematisch beim Bezahlen per Bankomat übervorteilt worden sein. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, fehlten Herrn P. am Ende insgesamt 4.933,33 Euro. Innerhalb von zwei Wochen im Mai suchte er das Lokal siebenmal auf – bei mehreren dieser Besuche sollen ihm Beträge von bis zu 2.000 Euro abgebucht worden sein.

Aufgedeckt wurde der mutmaßliche Schaden erst Wochen später, als der Mann gemeinsam mit einer Hilfsperson seine Kontoauszüge überprüfte. Der Schock über den Verlust traf ihn so hart, dass er zusammenbrach und in ein Wiener Krankenhaus gebracht werden musste. Das Geld hatte er über viele Jahre hinweg für seine eigene Bestattung zurückgelegt.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Dreiste Erklärungen

Als die Familie die Lokalbetreiber mit den auffälligen Abbuchungen konfrontierte, beriefen sich diese zunächst auf technische Probleme. Auf den Einwand, dass Beträge an Bankomat-Terminals manuell eingegeben werden müssen, folgte die Erklärung, man habe sich auf den kleinen Tasten vertippt. Die Kontoauszüge zeichnen jedoch ein anderes Bild: Die abgebuchten Summen sollen willkürlich gewählt worden und über den Zeitraum von zwei Wochen kontinuierlich gestiegen sein.

Für die Betreiber gilt die Unschuldsvermutung. Nachdem das Opfer seine Empörung deutlich machte, soll lediglich ein Teil des entstandenen Schadens rückerstattet worden sein. Eine Betrugsanzeige soll bereits bei den Behörden eingebracht worden sein.

Weitere Opfer möglich

Es gibt Hinweise darauf, dass Herr P. nicht das einzige Opfer sein könnte. Die Betreiber sollen sich damit gebrüstet haben, durch derartige „Überweisungsfehler“ insgesamt 75.000 Euro eingenommen zu haben. Auch auf Fragen zur internen Zuständigkeit im Lokal sollen keine nachvollziehbaren Antworten geliefert worden sein: Mal war von Buchungen einer Vorgängerfirma die Rede, mal wurde gleichzeitig Verantwortung für eben diese übernommen.

Darüber hinaus sollen die Betreiber behauptet haben, verantwortliche Mitarbeiter bereits entlassen zu haben – wer aktuell in dem Lokal tätig ist, blieb jedoch offen.

Den Behörden sollen die Verantwortlichen bereits bekannt sein. Anfragen bei der Landespolizeidirektion Wien, der Wiener Gruppe Sofortmaßnahmen sowie der Finanzpolizei hätten ergeben, dass die Betreiber bereits im Visier der Ermittler stehen. Laut dem Bericht betrieben sie zuvor ein Lokal in Wien-Floridsdorf, das im Jänner abgebrannt war – Ermittlungen wegen Brandstiftung und Betrug laufen demnach bereits.

Zusätzlich stehen weitere schwerwiegende Vorwürfe im Raum, darunter Gewalt, Erpressung sowie die Verwendung falscher Identitäten. Mehrfach sollen neue Firmen gegründet worden sein. Einige Betroffene berichten zudem von Drohungen und schildern den Eindruck, dem mutmaßlichen Anführer der Gruppe besser nicht zu nahe zu kommen.