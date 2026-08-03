Klingeln, drohen, kassieren: Bande terrorisiert Haushalte im Mürztal

Falsche Handwerker, echte Bedrohung: In Mürzzuschlag zieht eine organisierte Bande von Tür zu Tür – mit System.

In der Region Mürzzuschlag treibt eine kriminelle Bande ihr Unwesen, deren Mitglieder sich als Handwerker ausgeben, um Haushalte gezielt zu betrügen und zu erpressen. Die Polizeiinspektion Mürzzuschlag bestätigte gegenüber der Kleinen Zeitung, dass sich entsprechende Meldungen in den vergangenen Tagen gehäuft haben.

Den Angaben zufolge verlangen die Täter überhöhte Beträge für mangelhafte Leistungen, nutzen Notlagen ihrer Opfer gezielt aus und bestehen auf sofortiger Zahlung in bar. Wer sich weigert zu zahlen, sieht sich laut Polizei massivem Druck ausgesetzt – bis hin zu Drohungen mit Gewalt.

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Organisierte Kriminalität

Die Täter agieren im Verbund einer organisierten Struktur und verschwinden nach ihren Aktionen rasch, um anschließend in anderen Gemeinden oder Bundesländern erneut aufzutreten. „Das haben wir schon lange am Radar. Es handelt sich bei den Dienstleistungen um organisierte Kriminalität,“ warnt die Polizeiinspektion Mürzzuschlag.

Das dahinterstehende Netzwerk konnte bislang nicht vollständig aufgedeckt werden – ein wesentlicher Grund dafür ist, dass viele Betroffene davor zurückschrecken, Anzeige zu erstatten oder sich an den Konsumentenschutz zu wenden.

Schutz & Prävention

Als Schutzmaßnahme empfiehlt sich besondere Vorsicht bei auffällig günstigen Angeboten sowie bei Internetauftritten ohne erkennbares Impressum. Die Stadtgemeinde Mürzzuschlag warnt ausdrücklich vor spontanen Angeboten, die direkt an der Haustür gemacht werden, und rät dazu, Reparaturarbeiten ausschließlich bei nachweislich seriösen Fachbetrieben in Auftrag zu geben.

Bei Unsicherheit oder konkretem Verdacht sollte umgehend die Polizei kontaktiert werden.