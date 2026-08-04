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Erfrischung

Abkühlung im Meer: Junges Reh verzückt kroatische Badegäste (VIDEO)

Abkühlung im Meer: Junges Reh verzückt kroatische Badegäste (VIDEO)
FOTO: Screenshot TikTok
1 Min. Lesezeit |

Ein Reh, das Meer und verblüffte Badegäste – an einem kroatischen Strand wurde die Sommerhitze auf tierische Art gelöst.

Die Hitze macht dieser Tage nicht nur den Menschen zu schaffen – das bewies kürzlich ein junges Reh am Strand von Stara Baska auf der Insel Krk in der Kvarner Bucht auf besonders charmante Weise. Das Tier trat aus dem nahen Gebüsch, stakste behutsam ins seichte Wasser und schwamm eine Weile im Meer, bevor es wieder an den Strand zurückkehrte. Badegäste, die das ungewöhnliche Schauspiel beobachteten, hielten den Moment auf Video fest.

Scheues Waldtier

Was die Aufnahme besonders reizvoll macht: Erst als das Reh das Wasser verließ und wieder festen Boden unter den Hufen hatte, bemerkte es die Schaulustigen mit ihren Kameras – und verschwand daraufhin in Windeseile im Unterholz. Die tierische Badegästin hatte sich offenbar nur eine kurze Erfrischung gegönnt, ganz so wie die vielen Menschen, die derzeit vor der drückenden Sommerhitze ans Meer flüchten.

Virale Begeisterung

@nonanada70

Das Video verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und löste dort eine Welle der Begeisterung aus. Den Badegästen von Stara Baska wird dieser Anblick wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

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KO KOSMO-Redaktion
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