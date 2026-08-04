40 Grad und mehr: Fällt morgen Österreichs Hitzerekord?

Wien erlebt gerade Temperaturen, die selbst Wetterexperten aufhorchen lassen – und der Höhepunkt steht noch bevor.

Die Hitzewelle hat Wien am Montag mit voller Wucht erfasst – und dabei einen neuen Stadtrekord gesetzt. In Wien-Stammersdorf wurden 40,1 Grad Celsius gemessen, wie die Wetter- und Umweltwarnzentrale (UWZ) mitteilte. Laut den Meteorologen könnte dieser Wert in den kommenden Tagen noch übertroffen werden – und damit auch der österreichweite Temperaturrekord in Gefahr geraten.

Dieser stammt vom 8. August 2013 und wurde in Bad Deutsch-Altenburg mit 40,5 Grad registriert. Wie die Experten von „tauernwetter.at“ betonen, dürfte die Hitze auch in den nächsten Tagen anhalten – mit dem Mittwoch als voraussichtlichem Höhepunkt der Woche, an dem der bisherige Rekord fallen könnte.

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Hitze im Osten

Nicht nur Wien stand am Montag unter extremem Hitzedruck: Auch das Nordburgenland sowie der Nordosten Niederösterreichs verzeichneten sehr hohe Temperaturen. Besonders betroffen waren laut GeoSphere Austria das Wiener Becken sowie die niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten.

Tipps gegen Hitze

Angesichts der anhaltenden Hitze gelten mehrere Empfehlungen: Vorhänge, Jalousien und Fenster sollten tagsüber geschlossen bleiben – gelüftet wird am besten in den frühen Morgenstunden oder nachts, wenn die Temperaturen auf 24 bis 27 Grad zurückgehen. Körperliche Aktivitäten im Freien sowie Alkohol sind zu meiden.

Abkühlung bringen kalte Arm- und Fußbäder sowie Duschen. Wer das Haus verlassen muss, sollte auf luftige, helle Kleidung und eine Kopfbedeckung setzen. Empfohlen wird außerdem, täglich zwei bis drei Liter Wasser zu trinken – alternativ eignen sich ungesüßter Tee oder verdünnte Fruchtsäfte.