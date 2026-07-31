Hitze plus Alkohol: Warum das für deinen Körper gefährlich wird

Sommer, Sonne, ein kühles Bier – klingt harmlos. Doch Hitze und Alkohol bilden eine Kombination, die den Körper schnell an seine Grenzen bringt.

Bereits ab Temperaturen von rund 28 °C – insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung, hoher Luftfeuchtigkeit oder körperlicher Belastung – geraten Kreislauf und Wärmeregulation des Körpers unter Druck. Schon geringe Mengen Alkohol können diesen Zustand erheblich verschärfen. Der Organismus baut lediglich 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde ab – daran ändert weder Kaffee noch eine kalte Dusche oder sportliche Betätigung etwas.

Wer etwa fünf Bier, also rund 2,5 Liter, getrunken hat, kann am nächsten Vormittag noch immer über der 0,5-Promille-Grenze liegen. Ein Promillerechner zeigt, wie viel Alkohol nach einer bestimmten Anzahl an Getränken noch im Blut verbleibt. Vor Autofahrten, Bootstouren oder dem Schwimmen gilt daher: nur starten, wenn der Wert bei null liegt.

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Risiko im Alter

Für ältere Menschen ist die Kombination aus Hitze und Alkohol besonders riskant. Mit zunehmendem Alter sinkt das Durstempfinden, während der Flüssigkeitsbedarf steigt – gleichzeitig verringert sich die Alkoholverträglichkeit. Das Risiko für Dehydration, Kreislaufkollaps und Hitzschlag ist in dieser Altersgruppe deutlich höher als bei jüngeren Erwachsenen. Alkohol kann den Körper bei Hitze derart austrocknen, dass zu wenig Schweiß produziert wird – dadurch verliert der Organismus seine wichtigste Kühlungsfunktion, und ein Hitzschlag wird möglich.

Auf folgende Warnzeichen sollte unbedingt geachtet werden: heiße, trockene Haut, hohes Fieber, starke Kopfschmerzen, Übelkeit, Verwirrtheit sowie Bewusstseinsstörungen. Treten diese Symptome auf, muss die betroffene Person sofort in den Schatten gebracht, gekühlt und der Euro-Notruf 112 gewählt oder die Rettung unter 144 gerufen werden.

Sinnvolle Alternativen

Alkoholfreies Bier stellt eine sinnvolle Alternative für heiße Tage dar. Es ist isotonisch, enthält weniger Kalorien als herkömmliches Bier und versorgt den Körper mit wichtigen Mineralstoffen. Damit eignet es sich als Getränk für sportliche Aktivitäten ebenso wie für entspannte Stunden am Strand oder nach einer Wanderung.

Auch in großer Höhe verändert sich die Wirkung von Alkohol spürbar. Da der Sauerstoffgehalt der Luft mit zunehmender Höhe abnimmt, setzt die Wirkung schneller ein als gewohnt. Sowohl auf Langstreckenflügen als auch im Bergurlaub empfiehlt es sich daher, den Alkoholkonsum deutlich zu reduzieren und ausreichend Wasser zu trinken.