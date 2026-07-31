40 Grad im Anmarsch: Hitzewelle hält Österreich weiter fest im Griff

Die Hitze bleibt – und sie meint es ernst. Österreich steuert auf eine der intensivsten Wetterphasen des Sommers zu.

Österreich befindet sich derzeit im Griff einer ausgeprägten Hitzewelle, die durch eine Südwestströmung entstanden ist, welche heiße Luftmassen kontinuierlich in den Alpenraum transportiert. Nach Angaben der Unwetterzentrale (uwz.at) wird diese Wetterphase noch bis weit in die kommende Woche andauern. Bereits am Freitag sind im Berg- und Hügelland vereinzelte, kräftige Hitzegewitter möglich, die sich am Wochenende im Zuge einer schwachen Kaltfront auch auf das benachbarte Flachland ausweiten könnten.

Nördlich der Alpen ist dadurch ein vorübergehender Temperaturrückgang zu erwarten – doch in der neuen Woche kehrt die intensive Hitze auch in der Nordhälfte des Landes zurück.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Gewitter zum Wochenende

Der Freitag präsentiert sich zunächst hochsommerlich und sonnig. Ab Mittag entstehen vor allem über dem westlichen Bergland zunehmend Quellwolken, die am Nachmittag in Schauer und Gewitter übergehen. Örtlich sind dabei ergiebige Regenmengen sowie Sturmböen möglich.

Auch weiter östlich im Bergland sind vereinzelte Schauer und Gewitter nicht auszuschließen. Im Osten des Landes weht mäßiger bis lebhafter Südwind, während sich die Hitzewelle weiter intensiviert. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 34 und 39 Grad, vereinzelt sind sogar bis zu 40 Grad möglich – die höchsten Temperaturen werden dabei im östlichen Flachland erwartet.

Der Samstag startet von Vorarlberg bis ins Mühlviertel teils bewölkt, mit bereits einzelnen Schauern. Im Süden und Osten zeigt sich hingegen von früh an die Sonne. Im Verlauf des Tages nehmen auch im Osten die Wolken zeitweise zu, und über dem Berg- und Hügelland entwickeln sich mächtige Quellwolken, aus denen Schauer sowie teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel hervorgehen können.

In den Niederungen bleibt es vielerorts heiß und trocken bis in den Abend. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 32 und 37 Grad.

Der Sonntag beginnt mit einem Mix aus Wolken und Sonnenschein, wobei die Sonne häufig die Oberhand behält. Nach einem freundlichen Vormittag bilden sich bevorzugt über dem Berg- und Hügelland Quellwolken, aus denen ausgehend vom westlichen Bergland Schauer und Gewitter entstehen. Am Nachmittag weiten sich diese Niederschläge auch auf den westlichen Donauraum aus.

Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend trocken. Der Wind dreht dabei von anfänglich westlichen auf östliche Richtungen. Die Temperaturen liegen zwischen 33 und 38 Grad.

Hitze zum Wochenstart

Der Montag bringt überwiegend Sonnenschein und große Hitze, unterbrochen lediglich von harmlosen Quellwolken. Einzig im Bergland sowie im Waldviertel ist ein Hitzegewitter nicht völlig auszuschließen. Bei schwachem bis mäßigem Südwind werden Temperaturen zwischen 34 und 39 Grad, vereinzelt knapp 40 Grad, erwartet.