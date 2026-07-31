KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Hitzewelle

40 Grad im Anmarsch: Hitzewelle hält Österreich weiter fest im Griff

40 Grad im Anmarsch: Hitzewelle hält Österreich weiter fest im Griff
(Symbolbild FOTO: iStock)
3 Min. Lesezeit |

Die Hitze bleibt – und sie meint es ernst. Österreich steuert auf eine der intensivsten Wetterphasen des Sommers zu.

Österreich befindet sich derzeit im Griff einer ausgeprägten Hitzewelle, die durch eine Südwestströmung entstanden ist, welche heiße Luftmassen kontinuierlich in den Alpenraum transportiert. Nach Angaben der Unwetterzentrale (uwz.at) wird diese Wetterphase noch bis weit in die kommende Woche andauern. Bereits am Freitag sind im Berg- und Hügelland vereinzelte, kräftige Hitzegewitter möglich, die sich am Wochenende im Zuge einer schwachen Kaltfront auch auf das benachbarte Flachland ausweiten könnten.

Nördlich der Alpen ist dadurch ein vorübergehender Temperaturrückgang zu erwarten – doch in der neuen Woche kehrt die intensive Hitze auch in der Nordhälfte des Landes zurück.

Gewitter zum Wochenende

Der Freitag präsentiert sich zunächst hochsommerlich und sonnig. Ab Mittag entstehen vor allem über dem westlichen Bergland zunehmend Quellwolken, die am Nachmittag in Schauer und Gewitter übergehen. Örtlich sind dabei ergiebige Regenmengen sowie Sturmböen möglich.

Auch weiter östlich im Bergland sind vereinzelte Schauer und Gewitter nicht auszuschließen. Im Osten des Landes weht mäßiger bis lebhafter Südwind, während sich die Hitzewelle weiter intensiviert. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 34 und 39 Grad, vereinzelt sind sogar bis zu 40 Grad möglich – die höchsten Temperaturen werden dabei im östlichen Flachland erwartet.

Der Samstag startet von Vorarlberg bis ins Mühlviertel teils bewölkt, mit bereits einzelnen Schauern. Im Süden und Osten zeigt sich hingegen von früh an die Sonne. Im Verlauf des Tages nehmen auch im Osten die Wolken zeitweise zu, und über dem Berg- und Hügelland entwickeln sich mächtige Quellwolken, aus denen Schauer sowie teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel hervorgehen können.

In den Niederungen bleibt es vielerorts heiß und trocken bis in den Abend. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 32 und 37 Grad.

Der Sonntag beginnt mit einem Mix aus Wolken und Sonnenschein, wobei die Sonne häufig die Oberhand behält. Nach einem freundlichen Vormittag bilden sich bevorzugt über dem Berg- und Hügelland Quellwolken, aus denen ausgehend vom westlichen Bergland Schauer und Gewitter entstehen. Am Nachmittag weiten sich diese Niederschläge auch auf den westlichen Donauraum aus.

Im Osten und Südosten bleibt es bis zum Abend trocken. Der Wind dreht dabei von anfänglich westlichen auf östliche Richtungen. Die Temperaturen liegen zwischen 33 und 38 Grad.

Hitze zum Wochenstart

Der Montag bringt überwiegend Sonnenschein und große Hitze, unterbrochen lediglich von harmlosen Quellwolken. Einzig im Bergland sowie im Waldviertel ist ein Hitzegewitter nicht völlig auszuschließen. Bei schwachem bis mäßigem Südwind werden Temperaturen zwischen 34 und 39 Grad, vereinzelt knapp 40 Grad, erwartet.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Ausnahmezustand
Stetiger Zustrom von Menschen“: Bereits 50.000 Migranten in Ceuta (VIDEOS)
| Warnung
Hitze plus Alkohol: Warum das für deinen Körper gefährlich wird
| Prozess
Mund und Nase zugehalten: Tochter soll Mutter erstickt haben
| Haftmissstände
Hitzewelle im Gefängnis: Häftlinge dürfen nur zweimal pro Woche duschen
| Bedrohung
Mit Auto auf Gäste zugefahren: Polizei sucht Zeugen
MEHR AKTUELLE NEWS