Drastische Maßnahmen: Serbien rüstet sich gegen extreme Hitze

Serbien steuert auf einen Hitze-Rekordmonat zu – und eine Region rüstet sich bereits mit drastischen Maßnahmen gegen die Gluthitze.

Der Gemeindestab für Notfallsituationen in Gornji Milanovac (Sumadija, Zentralserbien) hat eine offizielle Warnung ausgegeben und Präventivmaßnahmen angeordnet, nachdem das Staatliche Hydrometeorologische Institut eine intensive und lang anhaltende Hitzewelle angekündigt hat. Den Prognosen zufolge steigen die Temperaturen bereits heute auf 31 bis 35 Grad, morgen werden 33 bis 37 Grad erwartet – und ab Freitag drohen verbreitet 35 bis 38 Grad, in einzelnen Regionen sogar bis zu 40 Grad.

Die Hitze soll die gesamte erste Augustdekade anhalten, ihren Höhepunkt aber zwischen dem 5. und 8. August erreichen, wenn an den meisten Orten Temperaturen um die 40-Grad-Marke erwartet werden.

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Erhöhte Brandgefahr

Der Stab weist ausdrücklich darauf hin, dass anhaltende Hitze in Kombination mit ausgetrockneter Vegetation und ausgedörrtem Boden das Risiko von Freilandbränden erheblich steigen lässt. Als besonders gefährdet gelten Wälder, landwirtschaftliche Nutzflächen, Buschland und brachliegendes Gelände. Das Entzünden von offenem Feuer ist in allen Bereichen verboten, in denen Wald- oder Flächenbrände entstehen könnten.

Der Bevölkerung wird empfohlen, Aufenthalte im Freien auf ein Minimum zu reduzieren und sowohl für Menschen als auch für Tiere ausreichend Trinkwasser bereitzustellen. Die zuständigen Stellen wurden angewiesen, eine Zisterne mit einwandfreiem Trinkwasser am Stadtplatz aufzustellen und die Versorgung an stark frequentierten Orten mehrmals täglich sicherzustellen. Darüber hinaus ist eine verstärkte Einsatzbereitschaft der Erste-Hilfe-Teams vorgesehen.