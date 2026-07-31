Stetiger Zustrom von Menschen“: Bereits 50.000 Migranten in Ceuta (VIDEOS)

Ceuta erlebt einen historischen Ausnahmezustand – mit Zahlen, die kaum zu fassen sind und eine ganze Region an ihre Grenzen bringen.

Innerhalb weniger Tage sind mehr als 40.000 Migranten irregulär in die spanische Exklave Ceuta eingereist – der überwiegende Teil davon bereits am Donnerstag. Das geht aus ersten Schätzungen der spanischen Sicherheitsbehörden hervor. Die tatsächliche Dimension des Zustroms übertrifft damit die anfänglichen Einschätzungen bei weitem: Zu Beginn war noch von knapp über 1.000 Personen die Rede gewesen.

Seither halten sich zahlreiche Migranten auf den Straßen Ceutas auf, viele verbrachten die Nacht unter freiem Himmel. Der Zustrom von marokkanischem Territorium aus hält unterdessen unvermindert an.

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Humanitärer Notstand

Einzelne Quellen gehen laut der spanischen Zeitung „El País“ inzwischen sogar von bis zu 50.000 Ankünften aus. Gemessen an der offiziellen Einwohnerzahl Ceutas von rund 83.600 Personen würde das einem Anstieg der Bevölkerung um nahezu 50 Prozent entsprechen. Die Exklave befindet sich im Ausnahmezustand, das Militär wurde zur Unterstützung herangezogen.

Betroffen ist auch die zweite spanische Exklave Melilla: Dort sind rund 400 Menschen angekommen. Sie hätten zwei Grenzübergänge von Marokko aus auf dem Landweg überwunden sowie einen Damm im Süden der autonomen Stadt, sagte der Präsident Melillas, Juan José Imbroda, dem Radiosender Cope.

Laut der Nachrichtenagentur AFP kamen beim Versuch, Ceuta zu erreichen, insgesamt 18 Migranten ums Leben. „Die ganze Nacht über gab es einen stetigen Zustrom von Menschen“, hieß es aus Polizeikreisen. Obwohl die Zahl der Ankommenden geringer gewesen sei als tagsüber, seien Migranten „auch über Nacht weiter angekommen“.

INSANE FOOTAGE: Thousands of migrants continue crossing from Morocco into Spain’s Ceuta enclave, as local officials reportedly urge Madrid to declare a national emergency. pic.twitter.com/dlbbKOjBV1 — Breaking911 (@Breaking911) July 30, 2026

Sanchezs Reaktion

Spaniens Premierminister Pedro Sanchez, der sich mit massiver Kritik konfrontiert sieht, kündigte einen Besuch in Ceuta an. Gemeinsam mit Innenminister Fernando Grande-Marlaska will er sich vor Ort mit Sicherheitskräften und den zuständigen Behörden beraten. Die Ausrufung eines förmlichen Notstands lehnte Sanchez ab, ordnete jedoch die Entsendung zusätzlicher Soldaten an.

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums wurden im Zuge des massiven Migrantenansturms mindestens 4.000 Menschen wieder nach Marokko zurückgeschickt.

Auch König Felipe VI. meldete sich zu Wort und nahm telefonisch Kontakt sowohl mit Sanchez als auch mit Ceutas Regierungschef Juan Jesus Vivas auf.