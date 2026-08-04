Energiekrise in Europa: Vucic stoppt Dieselexporte – und gibt Entwarnung

Strom, Öl, Diesel – Europas Energielage spitzt sich zu. Serbiens Präsident Vucic reagiert mit einer klaren Ansage an die eigene Industrie.

Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic hat sich besorgt über die angespannte Energielage in Europa geäußert, zugleich aber Entwarnung für das eigene Land gegeben: Eine unmittelbare Gefahr einer Stromknappheit bestehe in Serbien derzeit nicht. Gleichzeitig räumte er ein, dass die weitere Entwicklung kaum verlässlich einzuschätzen sei.

Schwierige Energielage

„In Serbien besteht derzeit keine Gefahr eines Stromausfalls – aber was in etwa zehn Tagen sein wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Die Situation ist extrem schwierig“, erklärte Vucic gegenüber dem staatlichen Sender RTS. Er betonte, dass die Lage auf dem regionalen Energiemarkt unmittelbare Auswirkungen auf Serbien habe, da das Land in das einheitliche europäische Stromhandelssystem eingebunden sei. Neben der Stromversorgung bereite auch die Versorgung mit Öl und Diesel zusätzliche Sorgen.

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Schutzmaßnahmen Serbiens

Trotz der zahlreichen Unwägbarkeiten zeigte sich Vucic überzeugt, dass Serbien die Folgen der globalen Marktverwerfungen bewältigen werde. Als konkretes Beispiel für die ergriffenen Schutzmaßnahmen nannte er die Entscheidung, Dieselexporte in die Nachbarländer zu untersagen – auch wenn die heimische Erdölindustrie aus wirtschaftlichen Gründen darauf gedrängt hatte. „Wir haben der Erdölindustrie Serbiens nicht gestattet, Diesel in die Region zu exportieren. Nichts davon haben wir erlaubt. Wir bewahren alles für uns und unsere Bürger“, so Vucic.

Die serbische Regierung hat das Exportverbot für Erdöl und Treibstoffprodukte, einschließlich Diesel, Benzin und Rohöl, bis zum 2. April 2026 verlängert, um den heimischen Markt vor Engpässen und Preissprüngen zu schützen. Die Maßnahme betrifft alle Transportwege.

Die wirtschaftliche Bedeutung dieser Entscheidung ist erheblich: Die einzige Raffinerie Serbiens in Pančevo, betrieben vom Ölkonzern NIS, deckt rund 80 Prozent des nationalen Bedarfs an Benzin und Diesel sowie über 90 Prozent des Bedarfs an Flug- und Schweröl. Der Exportstopp sichert damit die Versorgung der Bevölkerung, schränkt jedoch die Exportmöglichkeiten der heimischen Industrie deutlich ein.