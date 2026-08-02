Historisches Tief der Donau: AKW komplett abgeschalten, Stromausfall droht

Ein sinkender Fluss bringt ein ganzes Land unter Strom-Druck: Ungarn steht vor einer Versorgungskrise mit historischer Dimension.

Wegen eines außergewöhnlich niedrigen Donaupegels sieht sich Ungarn gezwungen, das Atomkraftwerk Paks vollständig vom Netz zu nehmen. Der Fluss liefert das für die Kühlung der Anlage notwendige Wasser – ein Kraftwerk, das für nahezu die Hälfte der ungarischen Stromproduktion verantwortlich ist. Die vollständige Abschaltung ist das erste komplette Herunterfahren der Anlage seit ihrer Inbetriebnahme vor 42 Jahren.

AKW Paks abgeschaltet

Ministerpräsident Peter Magyar hatte die Entscheidung am Vortag über Facebook bekanntgegeben. Die anhaltende Trockenheit, die den Wasserstand auf ein historisches Tief gedrückt hat, macht sich inzwischen auch in der Schifffahrt und im Tourismus deutlich bemerkbar.

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Auswirkungen

Für die Bevölkerung könnte die Abschaltung spürbare Folgen haben. Da das Atomkraftwerk Paks rund die Hälfte des ungarischen Stroms liefert, muss der Ausfall durch Stromimporte oder andere Kraftwerke ersetzt werden. Gelingt das nicht ausreichend, könnten höhere Strompreise oder im Extremfall regionale Engpässe im Stromnetz drohen. Ein landesweiter Blackout gilt jedoch derzeit nicht als wahrscheinlich.

Eine direkte Gefahr für die Trinkwasserversorgung besteht durch die Abschaltung des AKW hingegen nicht. Die anhaltende Dürre kann jedoch unabhängig davon die Wasserversorgung belasten – etwa durch sinkende Grundwasserstände, Einschränkungen bei der Wasserentnahme oder Probleme in der Landwirtschaft.