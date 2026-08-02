Stundenlange Wartezeiten: Stau-Chaos an Balken-Grenzübergängen

Urlaubsstart trifft Sommerhitze: An Bosniens Grenzen stauen sich die Kolonnen – und das Straßennetz sorgt für zusätzliche Überraschungen.

Mit dem zweiten Wochenendtag und dem offiziellen Start der Urlaubssaison ist an vielen Grenzübergängen Bosnien-Herzegowinas bereits seit den frühen Morgenstunden erhöhtes Verkehrsaufkommen zu verzeichnen. Angesichts der hohen Temperaturen wird Autofahrern geraten, längere Strecken möglichst in die kühleren Tages- oder Abendstunden zu verlegen und unterwegs regelmäßig Pausen einzulegen.

Lange Wartezeiten

Lange Kolonnen bilden sich derzeit in beide Richtungen an den Grenzübergängen Gradiska–Gornji Varos, Izacic und Gradina. Bei der Ausreise aus Bosnien-Herzegowina kommt es zu erheblichen Wartezeiten an den Übergängen Deleusa, Hum, Zupci, Doljani, Bijaca, Prisika, Orasje und Osoje. Wer einreisen möchte, muss sich an den Übergängen Brod und Velika Kladusa auf längere Wartezeiten einstellen.

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An den übrigen Übergängen ist der Verkehr zwar spürbar verdichtet, die Wartezeiten übersteigen derzeit jedoch 30 Minuten nicht.

Baustellen & Sperren

Erschwerend kommen zahlreiche Baustellen auf dem Autobahn- und Bundesstraßennetz hinzu. Wegen laufender Arbeiten am Autobahnabschnitt Nemila–Vranduk ist der Teilabschnitt Golubinja–Nemila gesperrt; der Verkehr wird über die Bundesstraße M-17 umgeleitet. Auf der Autobahn A-1 ist zwischen Lasva und Kakanj ein rund sechs Kilometer langer Abschnitt wegen Fahrbahnarbeiten gesperrt, der Verkehr wird zweispurig über die Gegenfahrbahn geführt.

Im Bereich Sarajevo-West–Lepenica erfolgt die Umleitung auf die Überholspur. Auf den Bundesstraßen Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina sowie Jablanica–Blidinje gilt eine Gewichtsbeschränkung: Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen dürfen passieren, schwerere sind weiterhin nicht zugelassen. Am Romanija-Pass zwischen Podromanija und Sumbulovac verläuft der Verkehr wegen des Baus einer zusätzlichen Kriechspur mit Verzögerungen und zeitweiligen Unterbrechungen.

Auf der Strecke Sarajevo–Lapisnica wird der Verkehr im Vratnik-Tunnel aufgrund von Beleuchtungsarbeiten an jedem Werktag zwischen 7 und 16 Uhr einspurig und wechselseitig geführt. Dasselbe gilt für die Bundesstraßen Crna Rijeka–Jajce im Bereich Podmilacje sowie Konjic–Jablanica im Bereich der Ribicki-Brücke.

Da sich die Lage an den Grenzen während der Hochsaison erfahrungsgemäß rasch verändert, sind weitere Verzögerungen jederzeit möglich. Zusätzliche Wartezeiten könnten auch durch das neue Ein- und Ausreisesystem der Europäischen Union entstehen, das eine erweiterte Registrierung von Reisenden vorsieht.

Der Grenzübergang Brcko steht Pkw bis 3,5 Tonnen offen, der Übergang Karakaj ist seit 2. Dezember 2025 für alle Fahrzeugkategorien freigegeben.

Am Übergang Sepak gilt für Lkw ein generelles Fahrverbot.