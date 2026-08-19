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43-Jähriger rastet im Krankenhaus aus – Sanitäter und Polizei attackiert

43-Jähriger rastet im Krankenhaus aus – Sanitäter und Polizei attackiert
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Krankenhaus, ein verletzter Mann – und plötzlich eskaliert die Situation auf dramatische Weise.

Ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Wels-Land (Oberösterreich) hat am Dienstag in einem Krankenhaus randaliert und damit einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als die Beamten eintrafen, lag der Mann bereits am Boden – zwei Mitarbeiter des Krankenhauses hatten ihn zu diesem Zeitpunkt fixiert.

Eskalation im Krankenhaus

Weil er sich auch danach nicht beruhigte und weiterhin aggressiv verhielt, legten die Polizisten ihm Handfesseln an und brachten ihn zur Inspektion. Auf dem Weg dorthin beschimpfte er die Einsatzkräfte lautstark, versuchte mehrfach, sie körperlich anzugreifen, und spuckte einen der Beamten an.

Da eine Beruhigung der Situation nicht möglich war, wurde der Mann schließlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Linz überstellt.

Vorausgegangen war ein Sturz, bei dem sich der 43-Jährige an der linken Hand verletzt hatte. Sanitäter, die ihm daraufhin helfen wollten, wurden von ihm tätlich angegriffen. Einer von ihnen erhielt einen Tritt gegen den Oberschenkel, blieb dabei jedoch unverletzt.

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