So viele wie nie: Österreich suspendiert 2.440 Schüler

Österreichs Schulen verzeichnen einen neuen Rekord – und der sorgt für politischen Zündstoff.

Im laufenden Schuljahr 2025/26 wurden in Österreich so viele Schülerinnen und Schüler vom Unterricht ausgeschlossen wie noch nie zuvor: 2.440 Kinder und Jugendliche erhielten eine Suspendierung. Die Zahlen der Vorjahre belegen den kontinuierlichen Anstieg – 2.187 im Schuljahr 2024/25, 2.013 im Jahr 2023/24 und 1.911 im Schuljahr 2022/23, als die Marke von 2.000 noch nicht erreicht wurde.

Grundsätzlich können Schülerinnen und Schüler, die wiederholt durch Gewalt, Drohungen oder Sachbeschädigung auffällig werden, für bis zu vier Wochen vom Schulbesuch ausgeschlossen werden. Besonders häufig betroffen sind Sonderschulen mit 17,5 Promille der Schülerschaft, was 297 Fällen entspricht. Dahinter folgen Mittelschulen und Polytechnische Schulen mit jeweils rund sechs Promille – konkret 1.304 Fälle an Mittelschulen und 87 an Polytechnischen Schulen.

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Deutlich seltener wird die Maßnahme an Berufsschulen (0,11 Promille, 13 Fälle) und AHS (0,62 Promille, 135 Fälle) verhängt. An Volksschulen liegt der Wert bei 1,42 Promille, was 534 betroffene Kinder bedeutet – im Vorjahr waren es noch 413.

Regionale Unterschiede

Der regionale Vergleich zeigt Wien als Bundesland mit der höchsten Suspendierungsrate: 831 Schülerinnen und Schüler wurden ausgeschlossen, was einem Wert von 3,12 Promille entspricht. Vorarlberg folgt mit 2,91 Promille und 167 Fällen, Oberösterreich mit 2,82 Promille und 587 Fällen. Die niedrigsten Werte verzeichnen Niederösterreich mit 0,94 Promille und 204 Fällen, Tirol mit 1,20 Promille und 123 Fällen sowie das Burgenland mit 1,23 Promille und 45 Fällen.

Neue Begleitmaßnahmen

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) zeigte sich angesichts der Entwicklung beunruhigt: „Wenn mehr als 2.400 Schülerinnen und Schüler suspendiert werden, zeigt das, dass wir beim Umgang mit eskalierenden Konflikten und herausforderndem Verhalten noch besser werden müssen.“ Ab 1. September 2026 soll eine verpflichtende Suspendierungsbegleitung in Kraft treten, die für jedes betroffene Kind einen verbindlichen Förderplan vorsieht und die aktive Einbindung der Erziehungsberechtigten einschließt. Bei einer Suspendierungsdauer von mehr als vier Tagen werden die Schülerinnen und Schüler in psychosoziale Maßnahmen oder Projekte eingebunden und erhalten Reintegrationsmaßnahmen im Ausmaß von mindestens 8 bis höchstens 20 Wochenstunden, damit der Anschluss an den Schulalltag nicht verloren geht.

Durch eine geregelte Tagesstruktur soll verhindert werden, dass die Zeit der Suspendierung unbeaufsichtigt in Einkaufszentren oder Parks verbracht wird. Zum Einsatz kommen multiprofessionelle Teams aus Schulsozialarbeit und Schulpsychologie sowie bei Bedarf externe Organisationen. Wiederkehr betonte: „Unser Ziel ist nicht, Kinder und Jugendliche möglichst lange aus der Schule fernzuhalten. Unser Ziel ist, dass sie nach einer Suspendierung wieder gut in den Schulalltag zurückkehren können.“

Die geplante Regelung sieht zudem vor, dass Eltern zur Mitwirkung an der Suspendierungsbegleitung verpflichtet werden. Bei Verweigerung drohen Verwaltungsstrafen zwischen 150 und 1.000 Euro.

Scharfe Kritik an der Schulpolitik kam von der ÖVP: Harald Zierfuß erklärte: „Wien ist weiterhin trauriger Spitzenreiter bei der Zahl der Schulsuspendierungen. Das zeigt eindringlich, dass die bisherige Schulpolitik von SPÖ und Neos krachend gescheitert ist.“ Zierfuß sprach sich für einen deutlichen Ausbau der Schulsozialarbeit aus.