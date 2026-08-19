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Forstunglück

Baum fällt auf Kind – Rettungskräfte können es nicht mehr retten

Baum fällt auf Kind – Rettungskräfte können es nicht mehr retten
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Ein Waldausflug in Bayern endet für ein Kind im Volksschulalter tödlich – ein gefällter Baum wurde zur Todesfalle.

Am Freitagvormittag ereignete sich im bayerischen Landkreis Garmisch-Partenkirchen bei Forstarbeiten ein tödliches Unglück. Ein Kind im Volksschulalter befand sich gemeinsam mit einem Erwachsenen in einem Waldstück im nördlichen Teil des Landkreises, um den laufenden Forstarbeiten beizuwohnen oder auf kindgerechte Weise daran teilzunehmen.

Baum erfasst Kind

Gegen 10 Uhr nahm die Tragödie ihren Lauf: Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde das Kind von einem gefällten Baum erfasst und dabei schwer verletzt. Die Unfallmeldung löste umgehend einen Großeinsatz aus – Rettungsdienst, Notarzt, Feuerwehr, Wasserrettung sowie mehrere Polizeistreifen rückten zur Einsatzstelle aus.

Noch vor Ort begannen die Einsatzkräfte mit der Reanimation. Unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen wurde das schwer verletzte Kind – Geschlecht und genaues Alter wurden von der Polizei nicht kommuniziert, laut Medienberichten soll es sich jedoch um ein zehnjähriges Kind handeln – per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik transportiert. Auch dort kämpften Mediziner weiter um das Leben des Kindes. Doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg: Das Kind erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Ermittlungen laufen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und arbeitet daran, den genauen Hergang des Unglücks zu rekonstruieren.

Auch die Staatsanwaltschaft München II ist in den Fall eingebunden.

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