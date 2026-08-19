Kongo im Ebola-Ausnahmezustand: Bereits 5.000 Infizierte

5.000 Infizierte, kein Impfstoff, kein Ende in Sicht: Der Kongo kämpft gegen seinen schlimmsten Ebola-Ausbruch aller Zeiten.

Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo verschärft sich in einem alarmierenden Tempo. Die Zahl der registrierten Infektionen hat inzwischen die Marke von 5.000 überschritten, während die Behörden die weitere Ausbreitung des Virus bislang nicht stoppen konnten.

Wie das nationale Institut für öffentliche Gesundheit mitteilt, wurden mittlerweile 5.021 Infektionen erfasst. Die Zahl der Todesopfer beläuft sich auf 2.378. Damit hat der aktuelle Ausbruch den zweiten Platz in der weltweiten Statistik eingenommen – übertroffen nur noch von der verheerenden Ebola-Krise in Westafrika zwischen 2014 und 2016, sowohl was die Infektionszahlen als auch die Todesfälle betrifft.

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Düsterer Meilenstein

Für die Demokratische Republik Kongo markiert die aktuelle Lage gleich in mehrfacher Hinsicht einen düsteren Meilenstein. Es ist der 17. Ebola-Ausbruch in der Geschichte des Landes – und zugleich der bislang größte gemessen an den Fallzahlen. Offiziell ausgerufen wurde die Epidemie am 15. Mai 2026, seither breitet sich das Virus in rasantem Tempo aus. Verursacht wird der Ausbruch durch den sogenannten Bundibugyo-Stamm des Ebola-Erregers – eine Variante, für die weder zugelassene Impfstoffe noch spezifische Behandlungsmethoden existieren.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stufte den Ausbruch am 17. Mai 2026 als „Public Health Emergency of International Concern“ (PHEIC) ein – als gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite. Da für den Bundibugyo-Stamm kein zugelassener Impfstoff verfügbar ist, stützt sich die internationale Antwort laut WHO auf unterstützende Versorgung, Infektionskontrolle, Kontaktverfolgung und Gemeinschaftsarbeit.

Schwierige Bedingungen

Die Gesundheitsbehörden bemühen sich darum, Übertragungsketten frühzeitig zu identifizieren und neue Ansteckungen zu verhindern. Doch die Bedingungen vor Ort stellen die Einsatzkräfte vor erhebliche Schwierigkeiten. Eine unzureichende medizinische Infrastruktur, politische wie gesellschaftliche Instabilität sowie tief verwurzeltes Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Gesundheitsmaßnahmen zählen zu den zentralen Hindernissen.

Verschärft wird die Lage durch anhaltende bewaffnete Konflikte, die es medizinischen Teams immer wieder unmöglich machen, betroffene Gebiete sicher zu erreichen – und damit eine rechtzeitige Unterbrechung von Infektionsketten zu verhindern.