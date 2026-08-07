Ebola-Alarm: Über 4.000 Infizierte und 1.850 Tote

Die Ebola-Epidemie im Kongo erreicht einen neuen Höchststand – und ein Ende ist nicht in Sicht.

In der Demokratischen Republik Kongo hat die laufende Ebola-Epidemie erstmals die Schwelle von 4.000 bestätigten Infektionen überschritten. Laut dem nationalen Gesundheitsinstitut wurden im Zuge des aktuellen Ausbruchs bislang 4.053 Fälle dokumentiert, während 1.850 Menschen ihr Leben verloren. Damit gilt dieser Ausbruch als der zweitgrößte in der Geschichte und gleichzeitig als derjenige mit der bisher schnellsten Ausbreitungsgeschwindigkeit. Besonders stark betroffen sind die fünf Provinzen Ituri, Nord-Kivu, Süd-Kivu, Haut-Uele und Tshopo.

Früher Ursprung

Fachleute gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten die offiziell erfassten Fälle erheblich übersteigt. Dem Virus soll bereits mehrere Monate vor der offiziellen Feststellung des Ausbruchs am 15. Mai die Möglichkeit zur Verbreitung gegeben worden sein. Ein im vergangenen Monat in der Fachzeitschrift Science erschienener Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Epidemie bereits im Jänner – möglicherweise sogar noch früher – in der Provinz Ituri ihren Ursprung hatte. Für den Zeitraum zwischen Mitte Jänner und dem 15. Mai identifizierten Forscher demnach mehr als 500 Fälle.

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Erschwerte Bekämpfung

Die Eindämmung des Ausbruchs wird durch eine Reihe von Faktoren erheblich erschwert: Die verzögerte Erkennung der Epidemie, überlastete Überwachungsstrukturen sowie anhaltende militärische Konflikte in der Region behindern die Bekämpfungsmaßnahmen. Verschärft wird die Lage zusätzlich durch einen Engpass bei Impfstoffen und Medikamenten, die gegen die Bundibugyo-Variante des Ebola-Virus wirksam eingesetzt werden könnten.

Die weltweit größte Ebola-Epidemie ereignete sich zwischen 2014 und 2016 in Westafrika. In Guinea, Liberia und Sierra Leone wurden damals insgesamt mehr als 28.000 Infektionen registriert.