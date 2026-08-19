Fußballtalent (14) sollte aus Österreich abgeschoben werden

Beim Frühstück im Trainingslager, umgeben von Teamkollegen – dann kam die Nachricht, die alles veränderte.

Während das 14-jährige GAK-Talent beim Frühstück im Trainingslager in Obertraun saß, erreichte ihn eine Nachricht, die die gesamte Mannschaft erschütterte: Die Polizei sei auf dem Weg, ihn abzuholen. Seine fünfköpfige Familie befand sich zu diesem Zeitpunkt in Semriach im Bezirk Graz-Umgebung bereits in Polizeigewahrsam, wie die „Krone“ berichtet.

Der Jugendliche sollte gemeinsam mit seinen Angehörigen nach Wien gebracht und am darauffolgenden Tag in die Türkei abgeschoben werden. Im letzten Moment wurde die Abschiebung jedoch ausgesetzt. Die Familie stellte einen Folgeantrag auf Asyl – ihre Integration in Österreich soll nun erneut behördlich bewertet werden.

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GAK kämpft mit

Der Bub ist seit dem vergangenen Jahr beim GAK und bereitete sich mit der U15-Akademiemannschaft auf die kommende Saison vor, als ihn die Nachricht ereilte. „Das war für uns eine nie dagewesene Situation. Er hat genauso wie seine Freunde und auch die Trainer zu weinen begonnen“, erzählt GAK-Jugendleiter Philipp Albrecht. „Er hat schon alle Sachen gepackt gehabt, sich bei allen verabschiedet.“

Der 14-Jährige beherrscht die deutsche Sprache fließend, erzielt gute schulische Leistungen und gilt im Verein als vollständig integriert. Auch seine Eltern haben Sprachprüfungen abgelegt und gehen beide einer Beschäftigung nach. „Er ist ein fixer Bestandteil in unserem Verein, hat hier seine besten Freunde, versteht sich mit jedem sehr gut, ist beliebt“, sagt Albrecht.

Schriftliche Stellungnahme

Der Klub unternimmt nun aktiv Schritte, um gegenüber den zuständigen Stellen die tiefe Verwurzelung des Jugendlichen und seiner Familie in Österreich zu dokumentieren. „Wir haben als GAK sehr viel getan, das nachzuweisen. Auch die Mitarbeiter haben sich alle massiv für ihn eingesetzt.“

Darüber hinaus übermittelte der GAK eine schriftliche Stellungnahme an die Behörde – verbunden mit der Erwartung, dass diese im Zuge der neuerlichen Prüfung Berücksichtigung findet.