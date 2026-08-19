Sollten sich vor ihm anpinkeln – Beamter soll 250 Frauen unter Drogen gesetzt haben

Ein Kaffee, ein Spaziergang – und dann der Kontrollverlust. Fast 250 Frauen sollen dasselbe erlebt haben.

Frankreich ist mit einem erschreckenden Kriminalfall konfrontiert: Ein ehemaliger leitender Beamter des Kulturministeriums soll über einen Zeitraum von mehreren Jahren systematisch Frauen heimlich Diuretika (harntreibende Mittel) verabreicht und sie anschließend gezielt in Situationen gebracht haben, in denen sie dringend eine Toilette aufsuchten. Nahezu 250 Frauen könnten von dem Missbrauch betroffen sein.

Eine entscheidende Wendung nahm der Fall im Jahr 2018, als ein Kollege den Mann dabei beobachtete, wie er eine Frau unter einem Tisch fotografierte. Daraufhin wurde er zunächst vom Dienst suspendiert und schließlich 2019 entlassen. Im Zuge der Ermittlungen stießen die Behörden unter anderem auf eine Liste, die der Beamte unter dem Titel „Experimente P“ geführt hatte. Darin seien auch Informationen über Frauen enthalten gewesen, die sein Verhalten bereits zuvor bei den Behörden gemeldet hatten, erklärte Caroline Siguier, die Anwältin von Anais de Vos. Die formelle Anklageerhebung gegen den Mann erfolgte erst im Sommer 2023. Er selbst weist sämtliche Vorwürfe zurück.

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Besonders brisant: Laut einem Bericht eines Pariser Verwaltungsgerichts hatte das Kulturministerium bereits Warnungen über Christian Nègres Verhalten erhalten, war jedoch nicht eingeschritten. Diese Untätigkeit wirft zusätzliche Fragen über mögliche institutionelle Versäumnisse auf.

Vergifteter Kaffee

Für Anais de Vos begann alles mit einem Vorstellungsgespräch im Pariser Kulturministerium. Die damals 27-Jährige war auf der Suche nach einer neuen beruflichen Perspektive. Ihr Gesprächspartner Christian Negre reichte ihr einen Kaffee – den sie aus Höflichkeit annahm, obwohl sie ihn sonst nicht trank. Kurze Zeit später fühlte sie sich plötzlich schwer krank. „Ich war völlig schwach. Ich konnte meine Beine überhaupt nicht mehr spüren“, erinnert sie sich gegenüber der BBC. Während eines anschließenden Spaziergangs durch die Stadt entwickelte sie einen extremen und kaum kontrollierbaren Harndrang.

Was sie zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Jahre später würde die Polizei sie als eine von zahlreichen Frauen kontaktieren, denen Negre mutmaßlich heimlich Medikamente verabreicht hatte. Mehrere Betroffene schildern einen nahezu identischen Ablauf. Nach einem Gespräch mit Negre habe dieser einen gemeinsamen Spaziergang vorgeschlagen, wenig später hätten die Frauen einen ungewöhnlich starken Harndrang verspürt – während Toiletten entweder unerreichbar gewesen seien oder der Beamte die Situation so gestaltet habe, dass kaum ein Ausweg blieb.

Auch Marie-Helene Brice berichtet von einem vergleichbaren Erlebnis nach einem Treffen im Jahr 2016 in Straßburg. Die Schmerzen seien schließlich so unerträglich geworden, dass ihr die Tränen gekommen seien. Letztlich habe sie sich gezwungen gesehen, sich in der Öffentlichkeit zu erleichtern. Negre habe angeboten, sie mit seiner Jacke abzuschirmen – dabei aber nicht weggeschaut. Für sie ist die Sachlage eindeutig: „Ich wurde angegriffen und vergiftet.“

Langwieriges Verfahren

Den Ermittlern zufolge könnten zwischen 2009 und 2018 fast 250 Frauen Opfer des Mannes geworden sein. Die mutmaßlichen Taten hinterließen bei einem Teil der Betroffenen nicht nur seelische, sondern auch körperliche Spuren. Marie-Helene Brice berichtet von anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden. Anais de Vos wiederum schildert, wie das Erlebnis ihr Selbstvertrauen nachhaltig erschüttert habe. In den Jahren danach habe sie sich beruflich weniger zugetraut und bewusst bescheidenere Stellen angestrebt. Erst als die Polizei sie 2019 kontaktierte, wurde ihr klar, dass der merkwürdige Vorfall während ihres Bewerbungsgesprächs möglicherweise Teil eines weit größeren Musters gewesen war.

Besonders schwer wiegt für die Betroffenen die Länge des Verfahrens. Der Mann steht unter formeller Untersuchung wegen des Verdachts auf sexuelle und weitere Übergriffe, ein Prozess steht jedoch noch aus – weitere Verzögerungen sind zu erwarten. Marie-Helene Brice spricht in diesem Zusammenhang von einer „sekundären Viktimisierung“. Dennoch hat sie sich entschieden, nicht länger zu schweigen. „Ich muss mich nicht verstecken – ich bin das Opfer“, sagt sie. Öffentlich über das Erlebte zu sprechen sei ihr wichtig, damit auch andere Betroffene erkennen könnten, was ihnen widerfahren ist, und den Schritt zu den Behörden wagen.