Dreijähriger folgt seinem Papa in den Stall – dann stirbt er

Ein Dreijähriger folgt seinem Vater in den Stall – und gerät in einen Moment, aus dem es kein Entkommen gibt.

Am Donnerstagabend hat sich in Höchst im Vorarlberg ein schweres Unglück ereignet, das ein Kleinkind das Leben kostete. Ein dreijähriger Junge kam bei Arbeiten in einem Stallgebäude ums Leben, nachdem er von einem Traktoranhänger erfasst worden war.

Gegen 17.50 Uhr war der 50-jährige Vater des Kindes mit einem Traktor und angehängtem Fahrzeug in einem offenen Kuhstall unterwegs, um dort Futter zu verteilen. Sein dreijähriger Sohn folgte ihm dabei unbemerkt mit dem Fahrrad.

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Tragisches Unglück

Als der Landwirt am Ende des Stallgebäudes mit dem Traktor zurücksetzte, kam es zu dem verhängnisvollen Moment: Ein Reifen des Anhängers erfasste den kleinen Buben. Alle sofort eingeleiteten Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg – der Dreijährige verstarb noch am Unfallort.

Ein beim Vater durchgeführter Alkomattest fiel negativ aus. Im Einsatz standen neben mehreren Rettungskräften und Notärzten auch sechs Beamte der Bundespolizei sowie der Rettungshubschrauber C8.