Mit 18 Jahren tot: Rennradfahrer stirbt in Österreich

Ein Rennradfahrer stirbt am Montagnachmittag auf einer Tiroler Landstraße – die Umstände des Unfalls sind noch völlig unklar.

In Kramsach (Bezirk Kufstein) ist es am Montagnachmittag zu einem tödlichen Unfall gekommen. Gegen 16.15 Uhr war ein 18-jähriger Deutscher mit seinem Rennrad auf der Brandenberger Landesstraße L4 unterwegs, als es zu dem folgenschweren Ereignis kam. Der junge Mann erlag seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Ursache ungeklärt

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Ob weitere Personen in den Unfall verwickelt waren, blieb zunächst ebenfalls ungeklärt. Im Einsatz standen mehrere Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt, ein Hubschrauber sowie eine Polizeistreife.