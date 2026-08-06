Ein Abend in Amstetten endet tödlich – und die Ermittlungen fördern Details zutage, die den Fall noch brisanter machen.

Am Mittwoch, dem 5. August 2026, verlor ein 28-jähriger Motorradfahrer bei einem schweren Verkehrsunfall in Amstetten sein Leben. Gegen 20.25 Uhr fiel der Mann einer Polizeistreife auf, als er an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbeifuhr, sich zunächst zum Linksabbiegen einordnete und dann plötzlich nach rechts auswich.

Kurz darauf registrierte eine zweite Polizeistreife das Motorrad auf der Dammstraße, weil der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten folgten dem Motorrad in die Schubertstraße – und trafen dort auf eine Unfallstelle im Kreuzungsbereich mit der Siedlungsstraße. Der Motorradfahrer war dort mit einem 42-jährigen Pkw-Lenker zusammengestoßen, der aus der Siedlungsstraße kam und nach bisherigem Ermittlungsstand Vorrang gehabt haben soll.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Tödlicher Aufprall

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer rund 20 Meter weit geschleudert und kam schließlich unter einem geparkten Fahrzeug zum Liegen. Sein Helm wurde etwa 100 Meter vom Kollisionspunkt entfernt auf der Fahrbahn aufgefunden. Noch vor Eintreffen des Notarztteams kümmerten sich die Polizeibeamten gemeinsam mit einer diplomierten Gesundheits- und Pflegekraft sowie zwei Ärzten um die Erstversorgung des Schwerverletzten.

Unter laufenden Reanimationsmaßnahmen wurde der 28-Jährige in das Landesklinikum Amstetten gebracht, wo er gegen 21.50 Uhr verstarb. Der Pkw-Fahrer und seine 41-jährige Beifahrerin blieben körperlich unverletzt, standen jedoch unter Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut.

Suchtmittel & Führerschein

Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass bei dem Motorradfahrer Suchtmittel gefunden und sichergestellt wurden. Darüber hinaus war der 28-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins – eine Lenkberechtigung der Klasse A hatte er nach Angaben der Behörden nie besessen.