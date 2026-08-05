Stopptafel ignoriert, Auto gerammt – Fahrerin nach Überschlag im Spital

Stopptafel ignoriert, Reifen marode, Alkoholtest verweigert – ein Abend in Köflach endet für eine 26-Jährige im Krankenhaus.

An einer Kreuzung in Köflach kam es am Dienstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 22-jähriger Lenker fuhr an einer Stopptafel durch, ohne anzuhalten, und prallte dabei gegen das Fahrzeug einer 26-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw der Frau und kam auf dem Dach zum Stillstand. Die 26-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:20 Uhr auf der Piberstraße an der Kreuzung mit der L345 (Friedhofstraße). Die Verletzte wurde nach Erstversorgung vom Roten Kreuz Voitsberg-Köflach in das UKH Graz gebracht.

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Führerschein abgenommen

Im Zuge der Kontrolle seines Fahrzeugs stießen die eingesetzten Polizeibeamten auf erhebliche Mängel – unter anderem war bei einem Reifen bereits das Gewebe freigelegt. Da der junge Fahrer die Durchführung eines Alkoholtests ablehnte, wurde ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.

Gegen ihn werden nun Anzeigen wegen mehrerer Vergehen erstattet.