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Unfall

Hubschraubereinsatz: Bub (11) auf Schutzweg von Auto erfasst

Hubschraubereinsatz: Bub (11) auf Schutzweg von Auto erfasst
FOTO: iStock/schankz
1 Min. Lesezeit |

Ein Elfjähriger wollte nur seinen Bus erreichen – dann wurde er von einem Auto erfasst und weggeschleudert.

Ein elfjähriger Schüler ist am Freitag im Kleinwalsertal bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Das Kind wurde auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und auf den Gehsteig geschleudert. Mit dem Notarzthubschrauber wurde der Bub in das Krankenhaus Immenstadt im Allgäu nach Deutschland geflogen – die dort durchgeführten Untersuchungen ergaben jedoch lediglich leichte Verletzungen, sodass er noch am selben Tag entlassen werden konnte.

Unfall am Schutzweg

Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Elfjährige zu Fuß auf dem Gehsteig entlang der Walserstraße unterwegs und wollte einen Linienbus auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite erreichen. Beim Betreten des Schutzwegs wurde er von einem Fahrzeug erfasst, das ein 67-jähriger Mann lenkte. Laut Polizei befindet sich der Schutzweg unmittelbar im Anschluss an eine Rechtskurve mit eingeschränkter Sicht. Infolge des Aufpralls wurde der Bub auf den Gehsteig geschleudert.

Ein Alkotest beim 67-jährigen Lenker verlief negativ.

Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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