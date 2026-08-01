Tragödie auf dem Weg ins Trainingslager: Dinamo-Bus kracht gegen Baum

Ein Herzinfarkt am Steuer, ein Baum, eine Tragödie: Der Mannschaftsbus von Dinamo Bukarest verunglückt – mit fatalen Folgen.

Bei einem schweren Verkehrsunfall mit einem Mannschaftsbus von Dinamo Bukarest ist ein Mitglied des medizinischen Betreuerstabs ums Leben gekommen. Auslöser der Tragödie war ein Herzinfarkt des 83-jährigen Fahrers, der daraufhin die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Minibus geriet von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Constantin Covaci, Angehöriger des medizinischen Teams des rumänischen Traditionsklubs, erlag seinen Verletzungen. Zehn weitere Personen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert – Lebensgefahr besteht bei keinem von ihnen. Zu den Verletzten zählen sowohl Spieler als auch Mitglieder des Trainerstabes, darunter Cheftrainer Adrian Ropotan, der sich Brüche an beiden Armen zuzog.

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Reaktion des Klubs

Dinamo Bukarest reagierte mit einer offiziellen Stellungnahme, in der der Klub die tragischen Ereignisse bestätigte und der Familie von Dr. Covaci sowie der gesamten Dinamo-Gemeinschaft sein tief empfundenes Beileid aussprach. Der Verein steht nach eigenen Angaben in engem Kontakt mit den zuständigen Behörden vor Ort und kündigte an, sobald neue Informationen vorliegen, umgehend zu informieren. Die betroffene Mannschaft – die zweite Garnitur des Klubs – war zum Zeitpunkt des Unfalls auf dem Weg zu einem Trainingslager in Câmpulung.

Einsatz vor Ort

Am Unfallort waren Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei im Einsatz, zusätzlich wurde ein Rettungshubschrauber angefordert.

Die Behörden riefen Rotalarm aus, um eine rasche und koordinierte Versorgung aller Verletzten sicherzustellen.