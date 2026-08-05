Tennisfieber in Wien: Erste Bank Open kehren in die Marx Halle zurück

Wien bekommt 2026 erneut Weltklassetennis – und der Vorverkauf hat bereits begonnen.

Wien rüstet sich für Tenniswochen der Extraklasse. Die Tickets für die Erste Bank Open in der Marx Halle sind ab sofort über Wien Ticket erhältlich – die Plattform der Wien Holding erweitert damit ihr Sportangebot um ein weiteres hochkarätiges Tennisevent.

Die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle haben sich längst als fester Bestandteil des sportlichen Stadtlebens etabliert und locken Jahr für Jahr internationale Spitzenspieler in die Bundeshauptstadt. Mit dem Ableger in der Marx Halle kommt nun ein zweites Format hinzu, das nach seiner erfolgreichen Premiere im Vorjahr ab dem 24. Oktober 2026 erneut in der Halle in Wien-Landstraße gastiert – und Tennisfans aller Altersgruppen ansprechen will.

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Marx Halle 2026

Das Programm geht dabei weit über das reine Wettkampfgeschehen hinaus. Auf zwei Match Courts liefern internationale Topspieler spannende Matches, dazu gibt es öffentliche Trainingseinheiten und Autogrammstunden.

Wer selbst den Schläger schwingen möchte, findet in Padel, Mini-Tennis und Rollstuhltennis zahlreiche Mitmachangebote. Musik, Entertainment und Kulinarik runden die Veranstaltung ab – eine Woche, in der Spitzensport und Unterhaltung eine Einheit bilden.

Wien Ticket übernimmt dabei nicht nur den Ticketverkauf, sondern begleitet die Veranstaltung mit umfassenden Ticketing-, Kassen- und Zutrittslösungen – vom ersten Klick bis zum letzten Matchball.