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Bergunfall

19-Jähriger stürzt am Traunstein in Österreich 150 Meter in den Tod

19-Jähriger stürzt am Traunstein in Österreich 150 Meter in den Tod
Symbolbild Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein Ausflug auf den Großen Traunstein endet für einen 19-Jährigen tödlich – der Absturz ereignete sich in schwindelerregender Höhe.

Am Dienstagvormittag ereignete sich am Großen Traunstein ein tödlicher Bergunfall. Auf dem Steig zum Gipfelkreuz, in einer Höhe von rund 1.800 Metern, verlor ein 19-jähriger Tennengauer, der alleine unterwegs war, den Halt und stürzte rund 150 Höhenmeter in ein Schuttkar ab.

Der Traunstein im Salzkammergut gilt als anspruchsvoller und unfallträchtiger Berg: Seit Beginn der Aufzeichnungen Ende des 19. Jahrhunderts wurden dort über 140 tödliche Bergunfälle registriert.

Tödlicher Absturz

Andere Wanderer entdeckten den Verunglückten und alarmierten die Rettungskräfte. Für den jungen Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät – der hinzugezogene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die Alpinpolizei barg den Leichnam anschließend mithilfe eines Polizeihubschraubers per Taubergung.

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