Kind auf Straße erfasst und durch die Luft geschleudert

Ein Sonntagabend in Lermoos endet für eine Familie mit einem Schock: Ein Siebenjähriger kämpft nach einem Straßenunfall um seine Gesundheit.

Auf der Reuttener Straße (B187) in Lermoos kam es am Sonntagabend zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein siebenjähriger Junge wurde von einem Auto erfasst, durch die Luft geschleudert und dabei schwer verletzt. Das Unglück ereignete sich kurz vor 21 Uhr, als der Bub gemeinsam mit seinem 13-jährigen Bruder die Fahrbahn überqueren wollte. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 63-jähriger Deutscher.

Sofortige Hilfe

Die Eltern der beiden Kinder mussten das Unglück aus nächster Nähe mitverfolgen. Umstehende Zeugen reagierten sofort und leisteten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte erste Hilfe. Ein Rettungsteam, ein Notarzt sowie die Besatzung des Notarzthubschraubers RK-2 übernahmen die medizinische Versorgung des schwer verletzten Kindes am Unfallort, ehe es in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen wurde.

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Der Fahrer sowie sein Sohn, der sich zum Zeitpunkt des Unfalls ebenfalls im Auto befand, blieben körperlich unversehrt. Auch der 13-jährige Bruder des verletzten Kindes wurde nicht verletzt. Die B187 musste im Bereich der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden, um die Unfallaufnahme zu ermöglichen.