Frau monatelang als Sklavin gehalten – Nachbar rettete ihr das Leben

Monate des Grauens in einem Reihenhaus in Soest – ein Zufallsfund erschüttert Deutschland. Jetzt beginnt die juristische Aufarbeitung.

Ein Fall, der in Deutschland für Entsetzen sorgt: Eine 33-jährige obdachlose Frau soll in Nordrhein-Westfalen über mehrere Monate hinweg misshandelt, gefoltert und vergewaltigt worden sein. Vier Männer stehen unter dringendem Tatverdacht – sie sollen die Frau gezielt in ein Wohnhaus gelockt haben. Entdeckt wurde das Opfer schließlich durch einen glücklichen Zufall, als ein Nachbar auf sie aufmerksam wurde.

Den Ermittlungen zufolge bemerkte ein 18-jähriger Anwohner am Abend des 3. November 2025 auf einer Terrasse eine Frau, die sich in Handschellen befand. Sie war kaum bekleidet, mit einem Fahrradschloss an einem Balken fixiert und konnte sich nur noch auf den Zehenspitzen aufrecht halten. Ihr Gesicht wies Hämatome, Schwellungen sowie offene Wunden auf. Der junge Mann verständigte umgehend die Polizei.

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Die alarmierten Einsatzkräfte befreiten die Frau aus ihrer Lage. Wie der WDR berichtet, war sie stark unterkühlt und wurde mit schwerwiegenden körperlichen sowie psychischen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Martyrium überstand sie nur knapp – ihr Zustand war über einen längeren Zeitraum lebensbedrohlich.

Monate in Gefangenschaft

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Arnsberg sollen die mutmaßlichen Täter die Wohnungslosigkeit und Schutzlosigkeit der Frau gezielt ausgenutzt haben. Das Opfer soll im Sommer 2025 in Soest ohne festen Wohnsitz gewesen sein. Im Juli soll es in die Hände der Verdächtigen geraten sein – allesamt deutsche Staatsbürger im Alter zwischen 15 und 29 Jahren.

Mit dem Versprechen von Mahlzeiten und einer Unterkunft sollen sie die Frau in ihre Wohnung gelockt haben. Anschließend soll sie in einem Reihenhaus über Monate misshandelt, vergewaltigt und erniedrigt worden sein. Die Ermittler beschreiben ihre Situation als die einer „Sklavin“ – im Keller des Hauses soll sie mit Handschellen an ein Heizungsrohr gefesselt worden sein.

Jede vermeintliche Verfehlung soll von den Männern mit extremer Brutalität geahndet worden sein. So soll die Frau unter anderem dazu gezwungen worden sein, Kot zu essen, oder sie wurde mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt. Zahlreiche dieser Taten filmten die Täter.

Wie der „Soester Anzeiger“ berichtet, soll die Frau laut Ermittlern derart von ihren Peinigern abhängig gewesen sein, dass ihr Verhalten Züge des sogenannten Stockholm-Syndroms aufwies – ein Phänomen, bei dem Opfer eine emotionale Bindung zu ihren Misshandlern entwickeln. Aus der Angst heraus, den Winter ohne Unterkunft nicht zu überleben, blieb sie in dem Haus und ertrug die Gewalt.

Vier Männer angeklagt

Als die Polizei das Haus betrat, traf sie den mutmaßlichen Haupttäter mit einem Säugling im Wohnzimmer an. Im Obergeschoss sollen seine Lebensgefährtin sowie zwei weitere Kinder im Kindergartenalter geschlafen haben. Laut Staatsanwaltschaft Arnsberg sind vier deutsche Männer angeklagt, darunter zwei zum Tatzeitpunkt Minderjährige im Alter von je 16 Jahren. Als mutmaßlicher Haupttäter gilt ein 29-jähriger Mann, der der Polizei bereits zuvor bekannt war. Zwei der Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft. Die Lebensgefährtin des Hauptverdächtigen wurde nicht angeklagt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Arnsberg und des Landgerichts Arnsberg sind gegen die vier Beschuldigten unter anderem die Straftatbestände Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, gemeinschaftliche Körperverletzung, Nötigung und Freiheitsberaubung angeklagt.

Ein weiteres beunruhigendes Detail: Bereits wenige Tage vor der Rettung soll der 18-jährige Nachbar die Frau wahrgenommen haben. Laut einem Bericht der „Bild“ deutete er die Verletzungen in ihrem Gesicht damals als Halloween-Verkleidung. Erst im Nachhinein erfuhr er, was der Frau tatsächlich widerfahren sein soll – und litt in der Folge unter Albträumen.

Der Prozess gegen die vier Angeklagten soll am 12. Oktober 2026 vor dem Landgericht Arnsberg beginnen, mit 14 angesetzten Verhandlungstagen bis kurz vor Weihnachten.

Die Lebensgefährtin des mutmaßlichen Haupttäters ist inzwischen gemeinsam mit ihren drei Kindern aus dem Haus ausgezogen.