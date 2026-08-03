Magenballon zum Abnehmen: Wiener Studie nach Notfall-OPs gestoppt

Schlucken statt Skalpell – die Idee klingt simpel, doch die Realität erwies sich als gefährlich.

Eine Wiener Studie zur Erprobung schluckbarer Magenballons als Behandlungsoption bei Adipositas ist nach schwerwiegenden Komplikationen bei zwei von fünf Teilnehmern vorzeitig beendet worden. Die beteiligten Autoren kommen zu dem Schluss, dass das Produkt in seiner gegenwärtigen Ausführung nicht für den klinischen Einsatz taugt. Der Hersteller arbeitet unterdessen an einer überarbeiteten Ballonform.

Ein neuartiger Behandlungsansatz gegen Adipositas hat seine erste klinische Erprobung am Menschen in Wien nicht bestanden. Wie Wiener Chirurgen in ihrem Studienbericht festhalten, wurde die Untersuchung mit schluckbaren Ballons nach schwerwiegenden Nebenwirkungen bei zwei von fünf Probanden vorzeitig eingestellt. Über lange Zeit standen für die chirurgische Behandlung von Adipositas vor allem Magenband-Operationen sowie minimal-invasive Eingriffe zur Magenverkleinerung zur Verfügung.

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Ergänzend kamen Silikonballons zum Einsatz, die im Zuge einer Magenspiegelung eingebracht wurden. Mit Flüssigkeit oder Luft befüllt, sollten diese Ballons durch die Dehnung der Magenwand ein rasches Sättigungsgefühl auslösen und nach Abschluss der Behandlung wieder entfernt werden.

Schluckbare Ballons

Während sogenannte Abnehmspritzen und inzwischen auch auf GLP-1-Rezeptoragonisten oder vergleichbaren Wirkstoffen basierende Medikamente in Tablettenform die Behandlung von Adipositas grundlegend verändert haben, schreitet auch die Weiterentwicklung mechanischer Verfahren voran. „Schluckbare Magenballons stellen eine sich entwickelnde, minimal-invasive Option bei Adipositas dar“, schrieben Daniel Moritz Felsenreich von der Klinischen Abteilung für Allgemeinchirurgie der MedUni Wien/AKH und seine Co-Autoren in der Fachzeitschrift „Obesity Surgery“. Der entscheidende Vorteil gegenüber herkömmlichen Ballons: Durch das bloße Schlucken entfällt die Notwendigkeit einer Magenspiegelung.

In der ersten klinischen Studie an Patienten mit einem Body-Mass-Index von über 35 – beziehungsweise über 30 in Verbindung mit einer Begleiterkrankung – sollte ein neuartiges Medizintechnik-Produkt erprobt werden: kleine Ballons im Format ein mal fünf Zentimeter mit zwölf Milliliter Silikonflüssigkeit, die ohne weiteren Eingriff geschluckt werden sollten. Im Magen sollten sich diese durch die Körperwärme zu nierenförmigen Gebilden mit den Maßen zehn mal sieben mal fünf Zentimetern und einem Volumen von 120 Millilitern entfalten und – analog zu den herkömmlichen Ballons – ein Sättigungsgefühl erzeugen. Die Nierenform wurde bewusst gewählt, um ein Abwandern der Ballons in den Darm zu verhindern.

„Ein Patient erhielt einen Ballon, ein Patient erhielt zwei Ballons und zwei Patienten bekamen drei Ballons, wie im Studienprotokoll festgelegt“, hielten die Wissenschaftler fest. Bei nachfolgenden endoskopischen Kontrollen zeigten sich jedoch bei vier der insgesamt zehn eingesetzten Ballons Membranschäden, durch die Gallenflüssigkeit in die Silikonfüllung eindrang.

Vorzeitiger Abbruch

Nach den ersten fünf Probanden wurde die Erprobung des offenbar aus Australien stammenden Entwicklungsprodukts abgebrochen. Bei zwei Patienten kam es zu einem Dünndarmverschluss durch Wanderung des Ballons durch den Magenpförtner, was jeweils eine notfallmäßige laparoskopische Öffnung der Darmwand und die Ballonentfernung notwendig machte.

Das Produkt sei in seiner derzeitigen Form nicht für den Einsatz in der klinischen Praxis geeignet, urteilen die Studienautoren. Die Entwickler selbst bewerten die Ergebnisse auf ihrer Homepage positiver: „Obwohl die Studie nicht zum gewünschten Ergebnis führte, demonstrierte sie erfolgreich mehrere Schlüsselaspekte des Gerätekonzepts, insbesondere die Fähigkeit der Patienten, den Magenballon zu schlucken und ihn problemlos im Magen aufdehnen zu lassen.“ Nach Auswertung der Studienergebnisse wurde die Form des Magenballons modifiziert, um das identifizierte Problem künftig zu vermeiden, und neue Ballons sollen hergestellt und in weiteren Studien getestet werden.