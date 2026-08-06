Während Mittelmeerurlaub für viele zum Luxus wird, hält ein kleiner Ort an der Adria eisern an einem Versprechen fest.

Canj ist kein Name, der in Hochglanzprospekten auftaucht. Kein Influencer-Hotspot, kein Yachthafen, kein Fünf-Sterne-Resort. Und genau das macht diesen kleinen montenegrinischen Küstenort in Zeiten explodierender Urlaubspreise zu einem der interessantesten Geheimtipps an der gesamten Adria.

Eingebettet in eine ruhige Bucht zwischen Petrovac na Moru und Sutomore, hat Canj seit Jahrzehnten eine treue Stammgästeschaft aufgebaut – Familien, Pensionisten, Reisende aus Serbien und den Nachbarländern, die wissen, was sie hier erwartet: sauberes Meer, ruhige Atmosphäre und Preise, die das Urlaubsbudget nicht sprengen. Während an anderen Mittelmeerküsten die Kosten für Unterkunft, Essen und Strandliege in den vergangenen Jahren kräftig angezogen haben, ist Canj seinem Ruf als erschwingliches Reiseziel treu geblieben.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Günstig Übernachten

Der wohl größte Kostenvorteil liegt bei der Unterkunft. Selbst in der Hochsaison sind Privatzimmer und Studio-Apartments für zehn bis 25 Euro pro Person und Nacht zu haben – je nach Lage und Ausstattung. Wer mit der Familie reist, findet kleinere Apartments bereits ab 35 bis 50 Euro pro Tag. Wer noch sparsamer unterwegs sein möchte, greift zu Pensionen oder Ferienheimen mit Halbpension, die ebenfalls zum Angebot des Ortes gehören.

Auch das Essen hält, was die Preisschilder versprechen. In lokalen Restaurants und Schnellimbissen ist ein warmes Mittagsgericht bereits ab fünf bis acht Euro zu bekommen. Kaffee, Erfrischungsgetränke und Eis an der Promenade kosten spürbar weniger als etwa in Budva oder in der Bucht von Kotor. Und in den kleinen Märkten und Miniläden des Ortes lassen sich Grundnahrungsmittel zu moderaten Preisen einkaufen – ohne die Aufschläge, die andernorts in Touristenzonen üblich sind.

Ähnliches gilt für den Strand. Während an manchen Abschnitten der montenegrinischen Küste zwei Liegen und ein Sonnenschirm im Sommer schnell Dutzende – in Ausnahmefällen sogar Hunderte – Euro pro Tag kosten können, bewegen sich die Preise in Canj zwischen acht und 15 Euro für ein komplettes Set. Dazu kommen großzügige kostenfreie Zonen, wo Gäste ihren eigenen Sonnenschirm aufstellen und das Meer ohne jede Gebühr genießen können. Gerade für Familien mit Kindern ist das ein nicht zu unterschätzender Vorteil.

Die Perlenküste

Das Herzstück des Ortes ist die sogenannte Perlenküste – ein über 1100 Meter langer Sand-Kiesstrand, der sich sanft in die Bucht schmiegt. Weil Canj abseits der Hauptverkehrsstraße liegt, hält sich der Lärm in Grenzen, und das Ortsbild wirkt ruhiger und überschaubarer als in vielen anderen Küstenorten. Wer einen Ausflug unternehmen möchte, ist mit der Kraljicina plaza gut beraten: Diese versteckte Bucht, umgeben von hohen Felswänden und oft als eine der schönsten Buchten der gesamten Adria bezeichnet, ist per Boot von Canj aus in wenigen Minuten und für kleines Geld erreichbar.

Wer allerdings pulsierende Nachtclubs, Luxushotels oder Unterhaltung bis in den frühen Morgen sucht, wird in Canj nicht fündig werden.

In der Hochsaison kann es am Strand eng werden, und auch Parken sowie die kommunale Infrastruktur stoßen gelegentlich an ihre Grenzen.