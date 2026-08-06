Feuerwehr kämpft gegen Flammen: Plötzlich explodieren alte Minen

Feuer trifft auf Kriegsrelikte – in Südbosnien kämpfen Einsatzkräfte gegen einen Brand, der alte Wunden aufreißt.

In der Umgebung der südbosnischen Stadt Trebinje hat ein Flächenbrand ein vermintes Gebiet erfasst und damit eine ernste Gefahrenlage ausgelöst. Die Flammen breiteten sich im Bereich Dživarsko Poljice aus und brachten zurückgelassene Sprengkörper zur Detonation – die Explosionen waren noch in größerer Entfernung zu hören.

Die Einsatzkräfte hielten bewusst Abstand zu dem betroffenen Gelände und verzichteten darauf, das verminnte Areal zu Fuß zu betreten. Laut Dejan Kasiković, dem Leiter der Feuerwehr- und Rettungseinheit Trebinje, dürften durch den Brand Minen ausgelöst worden sein, die noch aus dem Krieg stammen. Nach Angaben des nationalen Minenzentrums BHMAC befinden sich in Bosnien-Herzegowina aktuell noch rund 80.000 Minen und andere explosive Kampfmittelrückstände auf einer verminten Fläche von etwa 1.080 Quadratkilometern – was rund 2,2 Prozent des Staatsgebiets entspricht.

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Luftunterstützung im Einsatz

Unterstützung kam aus der Luft: Ein Hubschrauber der Luftfahrteinheit des Innenministeriums der Republika Srpska war im Einsatz und warf Wasser über den schwer zugänglichen Brandabschnitten ab – die Löschflüge wurden am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Das steile und unwegsame Terrain stellte die Einsatzkräfte vor erhebliche Herausforderungen.

An einzelnen Stellen blieb den Feuerwehrleuten nichts anderes übrig, als das Gelände zu Fuß zu erschließen und Wasser in speziellen Löschrucksäcken heranzutragen. Die Mannschaften befanden sich zu diesem Zeitpunkt bereits seit mehreren Tagen nahezu durchgehend im Einsatz.

Gemeinsame Löscharbeiten

Neben den hauptamtlichen Kräften der Feuerwehr Trebinje waren auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lastva sowie Anwohner der umliegenden Ortschaften an den Löscharbeiten beteiligt. Gemeinsam gelang es, die Wohngebäude in dem betroffenen Gebiet vor den Flammen zu bewahren.

Der Brand konnte nach dem intensiven Einsatz weitgehend eingedämmt und lokalisiert werden. Am Donnerstag waren die Arbeiten jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen.

Einsatzkräfte verblieben vor Ort, um Glutnester zu beobachten und sowohl ein erneutes Aufflammen als auch eine weitere Ausbreitung des Feuers zu unterbinden.