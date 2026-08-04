Fast eine Milliarde Euro: Luxus-Gigant „Tri Sestrice“ soll Adria für immer verändern

Fast eine Milliarde Euro, 260 Hektar Küste, sieben Hotels – nahe Neum entsteht ein Luxusprojekt mit Sprengkraft für die ganze Region.

Nur rund 20 Kilometer von Neum entfernt nimmt eines der ambitioniertesten Tourismusprojekte an der Adria konkrete Formen an: Unter dem Namen „Tri Sestrice“ ist auf einer Gesamtfläche von rund 260 Hektar ein Luxusresort geplant, dessen Realisierung nach aktuellen Schätzungen etwa 920 Millionen Euro verschlingen soll. Vorgesehen sind unter anderem Luxushotels, Villen, eine Marina sowie ein weitläufiger Golfplatz.

Das Areal liegt an einer bedeutenden Küstenroute in Richtung Dubrovnik. In den zurückliegenden Jahren konzentrierten sich die Arbeiten vor allem auf den Ausbau von Zufahrtsstraßen und die Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Mit dem Abschluss dieser vorbereitenden Maßnahmen soll das Vorhaben nun in eine Phase der konkreten Umsetzung übergehen.

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Geplante Einrichtungen

Das Konzept sieht eine vollständig neu errichtete Luxusdestination vor. Geplant sind sieben Hotels mit insgesamt rund 400 Unterkunftseinheiten, etwa 500 Apartments sowie 220 Luxusvillen. Ergänzt werden soll das Angebot durch Restaurants, Bars, Geschäfte, Galerien, Museen und ein breites Sport- und Freizeitprogramm. Der eigentliche touristische Kernbereich mit den Hotelgebäuden und weiteren Einrichtungen soll eine Fläche von rund 40 Hektar umfassen.

Zu den markantesten Elementen des Projekts zählt eine großzügig angelegte Marina für Yachten und Megayachten. Früheren Projektunterlagen zufolge sind bis zu 400 Liegeplätze vorgesehen. Ergänzt werden soll die Anlage durch einen Beachclub sowie kleinere Anlegestellen. Ein weiterer zentraler Bestandteil ist ein 27-Loch-Golfplatz, für den eine Fläche von mehr als 200 Hektar eingeplant ist. Große Teile davon sollen als Grün- und Parkanlagen gestaltet werden.

Projektinitiator Blagaic

In einem ersten Realisierungsabschnitt sind zunächst zwei Hotels, Apartments, Residenzen und Luxusvillen vorgesehen, ergänzt durch einen Beachclub und eine kleinere Marina. Als Initiator des Projekts gilt der Unternehmer Vicenco Blagaic aus Split, der bereits vor nahezu zwei Jahrzehnten begann, Grundstücke in der Region zu erwerben. Die langwierige Vorbereitungsphase war unter anderem auf komplizierte Eigentumsverhältnisse sowie erforderliche Anpassungen in der Raumplanung zurückzuführen.

Sollte das Projekt in vollem Umfang realisiert werden, würde „Tri Sestrice“ zu einem der größten privaten Tourismusvorhaben an der östlichen Adriaküste avancieren. Durch die unmittelbare Nähe zu Neum könnten sich spürbare Auswirkungen auf den Tourismus in Bosnien und Herzegowina ergeben, da die Region dadurch international stärker in den Blickpunkt rücken würde. Gleichzeitig entstünde in unmittelbarer Nachbarschaft zu Neum ein neuer Wettbewerber im gehobenen Tourismussegment.

Ein konkreter Zeitplan für die Fertigstellung des Gesamtkomplexes ist bislang nicht bekannt.