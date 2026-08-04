Kroatien-Stau löst sich auf – doch die Adria-Reise bleibt zäh

Der 25-km-Stau auf der kroatischen A1 ist Geschichte – doch wer jetzt Richtung Adria aufbricht, braucht weiterhin Geduld.

Nachdem die kroatische A1 am Montag noch unter einem massiven Verkehrschaos gelitten hatte, zeigt sich die Lage am Dienstagmittag deutlich ruhiger. Der zuvor gemeldete Rückstau von bis zu 25 Kilometern ist nicht mehr vorhanden – wer allerdings in Richtung Adriaküste unterwegs ist, muss an mehreren Abschnitten weiterhin mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Verzögerungen rechnen. Der kroatische Automobilklub HAK verzeichnete um 13 Uhr keinen vergleichbaren Mega-Stau mehr auf der A1.

Ausgelöst worden war das Chaos durch die große Urlaubsreisewelle an die kroatische Adriaküste, die am Montag zu kilometerlangen Kolonnen geführt hatte. Am stärksten betroffen war die A1 im Abschnitt zwischen Zagreb, Karlovac und Bosiljevo, wo mehrere Medien zeitweise Staulängen von bis zu 25 Kilometern vermeldeten.

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Erhöhter Verkehr

Laut der kroatischen Autobahngesellschaft HAC ist das Verkehrsaufkommen auf der A1 in beiden Fahrtrichtungen nach wie vor erhöht. Wer in Richtung Küste fährt, muss vor allem zwischen Lucko und Karlovac sowie zwischen Karlovac und Bosiljevo 2 mit dichterem Verkehr rechnen. Eine konkrete Staubildung wird für diese Abschnitte derzeit jedoch nicht gemeldet, die Fahrbahnen sind trocken und passierbar.

Zu kleineren Behinderungen kommt es durch mehrere liegengebliebene Fahrzeuge. Zwischen Brinje und Ogulin steht in Fahrtrichtung Zagreb infolge einer Panne nur eine Spur zur Verfügung, die Geschwindigkeit ist dort auf 60 km/h beschränkt. Weitere Pannen wurden im Tunnel Celinka, zwischen Benkovac und Zadar-Istok sowie zwischen Vucevica und Prgomet registriert.

Krk-Brücke stockt

Der derzeit längste offiziell ausgewiesene Stau liegt nicht auf der A1, sondern vor der Krk-Brücke: In Richtung der Insel Krk erstreckt sich die Kolonne auf rund vier Kilometer, zwischen dem Knoten Smrika und dem Kreisverkehr in Omisalj kommt der Verkehr nur schleppend voran.

Auf der Umfahrung von Zagreb staut es sich außerdem zwischen den Knoten Lucko und Zagreb-Zapad in Richtung Bregana auf etwa einem Kilometer. Dort stehen wegen laufender Bauarbeiten lediglich zwei Fahrspuren zur Verfügung, die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 60 km/h.