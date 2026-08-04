Ein Ladendiebstahl am Wiener Hauptbahnhof endet mit Pfefferspray, fliegenden Dosen und zwei Anzeigen.

Was als gewöhnlicher Ladendiebstahl in einer Drogerie am Wiener Hauptbahnhof begann, entwickelte sich am Montagnachmittag zu einem handfesten Zwischenfall mit verletzten Beteiligten und mehreren Anzeigen.

Eine 49-jährige Frau soll mehrere Getränkedosen in ihren Rucksack gepackt und das Geschäft verlassen haben, ohne die Waren an der Kasse zu bezahlen. Ein 28-jähriger Ladendetektiv bemerkte den Vorgang, hielt die Frau auf und konfrontierte sie mit dem Verdacht des Diebstahls.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Eskalation mit Pfefferspray

Die Situation eskalierte daraufhin rasch: Laut Polizei wehrte sich die Verdächtige mit körperlicher Gewalt und schlug mehrfach auf den Detektiv ein. Dieser setzte schließlich Pfefferspray ein, woraufhin die Frau die Flucht ergriff.

Auch während der anschließenden Verfolgung blieb sie nicht passiv – sie soll die zuvor entwendeten Getränkedosen nach dem 28-Jährigen geworfen und ihn erneut körperlich angegriffen haben. Der Detektiv zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Festnahme und Anzeigen

Beamte der Polizeiinspektion Wien-Hauptbahnhof konnten die 49-Jährige kurz darauf stellen und vorläufig festnehmen. Beide Beteiligten wurden an Ort und Stelle von der Rettung behandelt, eine stationäre Aufnahme im Krankenhaus war in keinem der beiden Fälle erforderlich.

Die Frau wird wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls angezeigt und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Auch gegen den Ladendetektiv wurde eine Anzeige eingebracht – wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung, da der Einsatz des Pfeffersprays strafrechtlich zu prüfen ist.

Die Ermittlungen sind im Gange.