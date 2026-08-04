Messerstreit in Wien Favoriten: 15-Jährige und 19-Jähriger verletzt

Am frühen Montagmorgen, gegen 05.45 Uhr, kam es in einer Wohnung in Wien-Favoriten zu einem gewaltsamen Vorfall zwischen zwei Jugendlichen. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar. Einer 15-Jährigen wird vorgeworfen, einen 19-Jährigen mit einem Messer angegriffen und ihm dabei Schnittverletzungen am Oberkörper sowie am linken Arm zugefügt zu haben. Beide Beteiligten stammen aus Syrien.

Der verletzte junge Mann verließ daraufhin die Wohnung und alarmierte über den Polizeinotruf die Einsatzkräfte. Er wurde noch vor Ort durch den Rettungsdienst notfallmedizinisch behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Einsatz der WEGA

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten sowie Kräfte der Sondereinheit WEGA rückten zur Wohnung aus und trafen dort auf die 15-Jährige, die ebenfalls eine Verletzung aufwies. Das Mädchen hatte eine Schnittwunde am Oberarm erlitten, lehnte eine medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst jedoch ab. Zum Hergang der Tat äußerte sich die Jugendliche gegenüber den Behörden bislang nicht.

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Anzeige auf freiem Fuß

Als mutmaßliche Tatwaffe stellten die Einsatzkräfte ein kleines Küchenmesser sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden beide Personen – die 15-Jährige ebenso wie der 19-Jährige – wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.

Die Ermittlungen dauern an.