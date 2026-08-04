364.000 Österreicher warten: Wann kommt das AMS-Geld im August?

Über 364.000 Menschen in Österreich beziehen derzeit AMS-Leistungen – und warten auf eine wichtige Zahlung im August.

Zum Ende des Monats Juli waren in Österreich insgesamt 364.202 Menschen entweder als arbeitslos registriert oder nahmen an Schulungsmaßnahmen teil – ein Anstieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,3 Prozent, was 4.828 Personen entspricht. All jene, die Anspruch auf AMS-Geld haben, erhalten ihre Zahlung für den Monat Juli im August 2026 – die Auszahlung erfolgt grundsätzlich rückwirkend im jeweils darauffolgenden Monat, also im August für Juli und im September für August.

Auszahlungstermine August

Die monatlichen Auszahlungstermine des Arbeitsmarktservice können variieren und fallen in der Regel auf die ersten Tage des Folgemonats. Fällt der reguläre Termin auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebt sich der Auszahlungsbeginn entsprechend. Ob das Geld per Banküberweisung oder auf dem Postweg zugestellt wird, macht dabei einen Unterschied von wenigen Tagen.

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Für AMS-Leistungen mit Anspruchsmonat Juli 2026 ist der Auszahlungstermin per Kontoüberweisung der 05.08.2026 und bei Postzustellung der 07.08.2026. Für den Anspruchsmonat August 2026 erfolgt die Auszahlung per Kontoüberweisung am 04.09.2026 und per Postzustellung am 08.09.2026.

Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld ist die offizielle Meldung als arbeitslos beim AMS Österreich. Die sogenannte Nettoersatzrate beläuft sich in der Regel auf 55 Prozent. Wer den individuellen Anspruch berechnen möchte, kann dafür den Arbeitslosengeld-Rechner auf Finanz.at nutzen.

Gemeldete Arbeitslose

Wie das Arbeitsmarktservice mitteilt, ist die Zahl der beim AMS gemeldeten Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer gestiegen. Die 364.202 betroffenen Personen warten derzeit auf ihre nächste Auszahlung.