Fast 300.000 Arbeitslose – und trotzdem fehlen überall Fachkräfte

Mehr Arbeitslose, weniger Lehrstellen – und trotzdem fehlen Fachkräfte. Österreichs Arbeitsmarkt steckt in einem wachsenden Widerspruch.

Ende Juli 2026 verzeichnete der österreichische Arbeitsmarkt einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen um rund 8.900 Personen gegenüber dem Vorjahr – ein Plus von 3,1 Prozent auf insgesamt rund 298.900 Arbeitslose. Die Register-Arbeitslosenquote kletterte damit auf 6,9 Prozent, was einem Zuwachs von 0,2 Prozentpunkten gegenüber Juli 2025 entspricht. Gleichzeitig stieg die Beschäftigung im Jahresvergleich leicht an – geschätzte 9.000 zusätzliche Beschäftigungsverhältnisse wurden registriert.

Der Anstieg bei Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmenden blieb in den vergangenen Monaten auf einem stabilen Niveau. Im Juli 2026 belief sich deren Gesamtzahl auf 364.202 – ein Zuwachs von 4.828 Personen beziehungsweise 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Frauen waren dabei überproportional betroffen: Ihre Arbeitslosigkeit erhöhte sich um 6,0 Prozent, während jene der Männer mit einem Plus von 0,6 Prozent nahezu unverändert blieb.

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Lehrstellenlücke wächst

Die Jugendarbeitslosigkeit verharrte Ende Juli 2026 auf dem Niveau des Vorjahres – mit einem Rückgang von lediglich zehn Personen war sie de facto stagnierend. Demgegenüber meldeten sich deutlich mehr Lehrstellensuchende beim AMS: Ihre Zahl stieg um 6,5 Prozent beziehungsweise 655 Personen. Gleichzeitig sank die Zahl der verfügbaren Lehrstellen um 654, was in einer Lehrstellenlücke von insgesamt 4.582 fehlenden Plätzen resultierte.

Während die Arbeitslosigkeit unter Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft um 1,5 Prozent zunahm, fiel der Anstieg bei österreichischen Staatsangehörigen mit 4,1 Prozent deutlich stärker aus. Infolge des anhaltenden Drucks auf den Arbeitsmarkt wuchs auch die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen auf 102.103 Personen an, ein Zuwachs von 11.629 oder 12,9 Prozent. Ihr Anteil an allen arbeitslos vorgemerkten Personen beträgt mittlerweile 34 Prozent.

Die Zahl der beim AMS sofort verfügbaren offenen Stellen ging Ende Juli 2026 um 3,0 Prozent auf 79.770 zurück. Der monatliche Zugang an neu gemeldeten Stellen entwickelte sich hingegen leicht positiv: Im Juli verzeichnete das Arbeitsmarktservice einen Anstieg von 2,4 Prozent, was 1.116 zusätzlichen Stellenmeldungen entspricht.

Engpassberufe im Fokus

Trotz der gestiegenen Arbeitslosigkeit besteht in Österreich weiterhin ein erheblicher Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Das Fachkräftebarometer, das vom Sozialministerium und dem AMS gemeinsam quartalsweise erstellt wird, identifiziert Berufsfelder mit Engpässen. Im zweiten Quartal 2026 wurden österreichweit 51 Engpassberufe festgestellt – darunter fallen vor allem technische Berufe sowie Berufe im Gesundheitswesen, konkret etwa Krankenpfleger, Ärzte, KFZ-Mechaniker, Schlosser und Spengler.

„Der österreichische Arbeitsmarkt steht damit vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits steigt die Arbeitslosigkeit, andererseits fehlen in wichtigen Bereichen weiterhin qualifizierte Fachkräfte. Genau hier müssen wir ansetzen. Wir wollen vorhandene Potenziale besser nutzen, Menschen gezielt qualifizieren und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen verbessern.“, erläutert Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann.

Die Bundesregierung hat sich unter Federführung des Sozialministeriums vorgenommen, noch im laufenden Jahr eine zukunftsorientierte Fachkräftestrategie zu entwickeln. Diese soll die gegenwärtigen und absehbaren Herausforderungen am österreichischen Arbeitsmarkt umfassend in den Blick nehmen und langfristig eine ausreichende Versorgung mit qualifizierten Arbeitskräften in allen Wirtschaftsbereichen gewährleisten.