Auto kracht in Linienbus: 81-Jähriger noch an Unfallstelle tot

Ein Abbiegemanöver endet tragisch: Bei Bad Leonfelden kollidiert ein Auto frontal mit einem Linienbus – mit fatalen Folgen.

Auf dem Güterweg Langbruck bei Bad Leonfelden kam es am Nachmittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Linzer war gegen 16 Uhr mit seinem Auto unterwegs und wollte nach links in die Leonfeldener Straße B126 einbiegen. Dabei stieß er im rechten Winkel mit einem Linienbus zusammen, dessen 30-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung stammte.

Zum Zeitpunkt des Aufpralls saßen sechs Fahrgäste im Bus. Ein neunjähriges Mädchen, das gemeinsam mit seiner Mutter fuhr, erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Kollision verlief mit enormer Wucht: Das Auto wurde mehrere Meter mitgezogen und nach dem Stillstand des Busses in den Straßengraben rechts der Fahrbahn geschleudert.

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Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr zu retten; am Linienbus entstand beträchtlicher Sachschaden.

Tödliche Bergung

Der Linzer war in seinem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Bad Leonfelden und Stiftung aus dem Wrack befreit werden. Das Notarztteam Zwettl an der Rodl sowie das Rote Kreuz Bad Leonfelden übernahmen unverzüglich die medizinische Versorgung des Mannes – doch alle Bemühungen blieben ohne Erfolg.

Der 81-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.