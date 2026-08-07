KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Schulmassaker

Schussattacke an Schule: Sieben Tote und 15 Verletzte

Schussattacke an Schule: Sieben Tote und 15 Verletzte
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

An einer Schule nahe Bangkok endet ein Angriff mit mehreren Toten – darunter Schüler, Lehrer und der mutmaßliche Täter selbst.

Am Freitagvormittag kam es an der Debsirin Nonthaburi School in Nonthaburi, nordwestlich von Bangkok, zu einem Angriff mit mehreren Todesopfern. Laut Behördenangaben kamen sieben Menschen ums Leben – darunter drei Schüler, drei Lehrer sowie der mutmaßliche Täter selbst. 15 weitere Personen erlitten Verletzungen.

Ein Großaufgebot aus Polizei, Rettungsdiensten und medizinischen Notfallkräften rückte zum Schulgelände aus; Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude geführt. Die Polizei sicherte das gesamte Areal ab.

Täter identifiziert

Im Zuge des Einsatzes durchsuchten Beamte das Schulgelände nach dem Angreifer. Vereinzelte Schusswechsel wurden während der laufenden Polizeioperation gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Verdächtigen um einen minderjährigen Schüler der betroffenen Schule gehandelt haben.

Er wurde schließlich leblos in einem Klassenzimmer aufgefunden. Vorläufigen Polizeiangaben zufolge wies er eine Schussverletzung auf, die er sich offenbar selbst zugefügt hatte.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungsbehörden arbeiten nun daran, sowohl den genauen Tathergang als auch mögliche Motive des Jugendlichen zu rekonstruieren.

Da die Untersuchungen noch andauern, können sich die bisherigen Angaben zu Opferzahlen und Tatumständen noch verändern.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Insolvenzverfahren
Schulden von 186.000 Euro: Traditionslokal „Sternbräu“ vor dem Aus
| Migrantenalltag
„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland
| Insolvenz
Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus
| Naturkatastrophe
Dramatisches Erdbeben-Video: Ärzte halten Patienten am OP-Tisch fest
| Stallbrand
Inferno auf Bauernhof: Über 1.000 Schweine sterben in den Flammen
MEHR AKTUELLE NEWS