Schussattacke an Schule: Sieben Tote und 15 Verletzte

An einer Schule nahe Bangkok endet ein Angriff mit mehreren Toten – darunter Schüler, Lehrer und der mutmaßliche Täter selbst.

Am Freitagvormittag kam es an der Debsirin Nonthaburi School in Nonthaburi, nordwestlich von Bangkok, zu einem Angriff mit mehreren Todesopfern. Laut Behördenangaben kamen sieben Menschen ums Leben – darunter drei Schüler, drei Lehrer sowie der mutmaßliche Täter selbst. 15 weitere Personen erlitten Verletzungen.

Ein Großaufgebot aus Polizei, Rettungsdiensten und medizinischen Notfallkräften rückte zum Schulgelände aus; Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeiter wurden aus dem Gebäude geführt. Die Polizei sicherte das gesamte Areal ab.

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Täter identifiziert

Im Zuge des Einsatzes durchsuchten Beamte das Schulgelände nach dem Angreifer. Vereinzelte Schusswechsel wurden während der laufenden Polizeioperation gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem Verdächtigen um einen minderjährigen Schüler der betroffenen Schule gehandelt haben.

Er wurde schließlich leblos in einem Klassenzimmer aufgefunden. Vorläufigen Polizeiangaben zufolge wies er eine Schussverletzung auf, die er sich offenbar selbst zugefügt hatte.

Ermittlungen laufen

Die Ermittlungsbehörden arbeiten nun daran, sowohl den genauen Tathergang als auch mögliche Motive des Jugendlichen zu rekonstruieren.

Da die Untersuchungen noch andauern, können sich die bisherigen Angaben zu Opferzahlen und Tatumständen noch verändern.