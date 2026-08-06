Überfall in Favoriten: Fünf gegen einen – Handy weg, Gesicht blutig

Ein Abend in Wien-Favoriten endet mit Schlägen und einem geraubten Handy – die Polizei handelt schnell.

Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr erschien ein 28-jähriger Mann bei einer Wiener Polizeiinspektion und erstattete Anzeige wegen eines kurz zuvor erfolgten Raubüberfalls. Nach seinen Angaben wurde er am Keplerplatz in Wien-Favoriten von einer Gruppe aus vier Männern und einer Frau attackiert. Die Angreifer schlugen auf ihn ein, wobei einer von ihnen ihm das Mobiltelefon entriss.

Schnelle Festnahmen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, in deren Verlauf drei Tatverdächtige festgenommen werden konnten. Bei den Festgenommenen wurde das entwendete Handy sichergestellt. Unter den mutmaßlichen Tätern befinden sich ein 17-jähriger rumänischer Staatsbürger sowie zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 22 und 23 Jahren.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Die Suche nach zwei weiteren Verdächtigen dauert derzeit noch an.

Das Opfer zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen an Knien und Gesicht zu.