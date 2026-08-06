KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Raubüberfall

Überfall in Favoriten: Fünf gegen einen – Handy weg, Gesicht blutig

Überfall in Favoriten: Fünf gegen einen – Handy weg, Gesicht blutig
(Symbolbild Foto: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Ein Abend in Wien-Favoriten endet mit Schlägen und einem geraubten Handy – die Polizei handelt schnell.

Am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr erschien ein 28-jähriger Mann bei einer Wiener Polizeiinspektion und erstattete Anzeige wegen eines kurz zuvor erfolgten Raubüberfalls. Nach seinen Angaben wurde er am Keplerplatz in Wien-Favoriten von einer Gruppe aus vier Männern und einer Frau attackiert. Die Angreifer schlugen auf ihn ein, wobei einer von ihnen ihm das Mobiltelefon entriss.

Schnelle Festnahmen

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, in deren Verlauf drei Tatverdächtige festgenommen werden konnten. Bei den Festgenommenen wurde das entwendete Handy sichergestellt. Unter den mutmaßlichen Tätern befinden sich ein 17-jähriger rumänischer Staatsbürger sowie zwei algerische Staatsangehörige im Alter von 22 und 23 Jahren.

Die Suche nach zwei weiteren Verdächtigen dauert derzeit noch an.

Das Opfer zog sich bei dem Angriff leichte Verletzungen an Knien und Gesicht zu.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Insolvenzanstieg
3.443 Pleiten in sechs Monaten – Österreichs Firmen unter Dauerdruck
| Insolvenzverfahren
Schulden von 186.000 Euro: Traditionslokal „Sternbräu“ vor dem Aus
| Migrantenalltag
„Keinen Frieden mehr“: Kroate spricht über Schattenseite des Lebens im Ausland
| Insolvenz
Meeresfrüchte, Pizza – und jetzt Insolvenz: Kultlokal vor dem Aus
| Naturkatastrophe
Dramatisches Erdbeben-Video: Ärzte halten Patienten am OP-Tisch fest
MEHR AKTUELLE NEWS